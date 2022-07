GP d'Autriche: le coup de gueule de la FIA qui dénonce le "comportement inacceptable" de certains fans

Ce dimanche, la F1 a publié un communiqué évoquant des "comportements de harcèlement inacceptables" de plusieurs fans présents sur le Grand Prix d'Autriche.

Après avoir visés Max Verstappen (Red Bull) le week-end dernier à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, les sifflets de "l'armée orange" - nom des quelque 50 000 fans néerlandais présents sur le circuit de Spielberg - ciblent ouvertement Lewis Hamilton (Mercedes) depuis vendredi et le début des tours de piste du Grand Prix d'Autriche.

Des insultes racistes, sexistes et homophobes dénoncées dans les tribunes

Plus graves, plusieurs témoignages affluent sur les réseaux sociaux ces dernières heures pour dénoncer des actes de harcèlement physique, moral voire sexuel dans les tribunes du Red Bull Ring. Insultes racistes, homophobes, sexistes... Certains fans, notamment des femmes, ont raconté leur expérience sur Twitter en déclarant se sentir en danger.

Ce sont sans doute ces témoignages qui, plus que les sifflets et autres railleries, ont amené la F1 à réagir. Dans un communiqué publié sur Twitter, elle a dénoncé des comportements inacceptables de la part de certains supporters. "Nous avons été informés de rapports selon lesquels certains fans auraient fait l'objet de commentaires totalement inacceptables lors de l'événement. Nous prenons cela très au sérieux et avons soulevé cette question avec le promoteur et la sécurité, avant de parler à ceux qui ont signalé ces incidents. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré et tous les fans doivent être traités avec respect."

En parallèle, les pro-Verstappen et les pro-Hamiton s'écharpent

Lors des qualifications du Grand Prix autrichien vendredi, l'accident de Lewis Hamilton avait été accueilli par les acclamations et les célébrations de certains fans de Max Verstappen dans les tribunes. Le septuple champion du monde n'avait pas tardé à réagir : "Je suis reconnaissant de ne pas avoir été à l'hôpital et de ne pas avoir été gravement blessé, mais vous ne devriez jamais applaudir l'accident de quelqu'un." Il en avait même profité pour tacler les sifflets à l'encontre de Verstappen à Silverstone. "Cela n'aurait pas dû se produire là-bas, et cela n'aurait pas dû se produire ici."

Des déclarations soutenues par le patron de Mercedes Toto Wolff : "je ne pense pas que ce soit juste pour le pilote et pour tous ceux qui sont visés. Nous aimons les fans, nous voulons qu'ils soient là mais peut-être que quand cela devient personnel, cela ne devrait pas arriver."

Peu sujette à ce genre d'incidents, la F1 découvre des comportements qui étaient réservés jusque-là à d'autres sports comme le football. Ce qu'a déploré le champion du monde en titre Max Verstappen à Sport1 : "C’est dommage que les fans réagissent comme des fans de foot, qui huent toujours l’adversaire. Aux Pays-Bas, ils sifflent contre Lewis, en Angleterre, c'est contre moi. Je pense que c'est dommage parce que nous avons souvent des combats extrêmement durs, sportifs et de grande qualité. Il faut aussi respecter son adversaire."