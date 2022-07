F1: "C'est bien d'apprendre à 37 ans", Verstappen se paie Hamilton après le GP à Silverstone

Lewis Hamilton a déclaré avoir préféré, à Silverstone, se battre cette année avec Charles Leclerc plutôt qu'avec Max Verstappen en 2021. Ce dernier, qui avait été envoyé dans les graviers lors de leur duel en piste, lui a sèchement répondu.

Ils ne sont plus en concurrence, mais les petites piques par médias interposés continuent. Après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, Lewis Hamilton (Mercedes) s'est réjoui de sa mémorable "belle bataille" en piste avec Charles Leclerc (Ferrari). Dans une interview à Sky Sports, le Britannique a loué le pilotage "très raisonnable" du Monégasque, soulignant que cette lutte était "clairement différente de ce qui s'était passé l'an dernier" et qu'ils avaient pu "passer à deux" dans le très rapide virage de Copse. Une déclaration que Max Verstappen (Red Bull) n'a manifestement pas apprécié, car il s'est fait un malin plaisir à tourner en dérision ces commentaires.

"Je pense que c'est plutôt bien que, à l'âge de 37 ans, vous puissiez encore apprendre à prendre la corde. Il est en train d'apprendre, donc c'est positif. C'est aussi bien pour les jeunes pilotes de savoir que vous pouvez toujours apprendre à 37 ans", a ironisé le champion du monde néerlandais de 24 ans, selon des propos rapportés jeudi en marge du GP d'Autriche (8-10 juillet).

Charles lui a donné moins d'espace que moi l'an dernier

Car avec sa déclaration, Lewis Hamilton a en fait rappelé que sa bataille sur ce même circuit avec Max Verstappen s'était terminée par une violente sortie de piste de ce dernier dès le premier tour. Une pénalité de dix secondes avait été infligée au Britannique, ce qui ne l'avait pas empêché de remporter la course. Une polémique en avait découlé, entre les accusations de laxisme contre les commissaires de course et les reproches enverrs Mercedes et Hamilton pour leur célébration de victoire réalisée pendant que Verstappen était hospitalisé.

Si Max Verstappen estime lui aussi que le duel entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc était "complètement différent", le Néerlandais considère que le sien en 2021 était bien moins difficile à gérer pour son adversaire. "Je pense que Charles lui a donné moins d'espace que moi l'an dernier, donc ça veut tout dire", a insisté le pilote-star de Red Bull.