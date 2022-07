GP d'Autriche: les images très impressionnantes de la voiture en feu de Sainz

Carlos Sainz s'est fait une grosse frayeur lors d'un Grand Prix de F1 d'Autriche ce dimanche, obligé en vitesse de quitter son véhicule en feu à quelques tours de la fin. Un incident impressionnant mais heureusement sans conséquence grave, le pilote de Ferrari ayant pu être extrait et évacué rapidement.

Le pilote de Ferrari Carlos Sainz a été contraint d'abandonner le Grand Prix d'Autriche ce dimanche, alors que son véhicule a pris feu à hauteur du tour 57. Son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc était alors en première position, tandis que lui était en train de chiper la deuxième place de Max Verstappen, dépassant le Néerlandais.

Le moteur qui explose

Prévenant son équipe d'un problème de moteur dans la montée, l'Espagnol a pris ses précautions et a garé sa voiture à l'extérieur du virage 3 en montée. Des flammes commençaient à sortir du moteur, explosant même sous le capot juste avant qu'il ne tente de s'arrêter. Mais son véhicule a commencé à descendre vers le bas de la pente. Carlos Sainz a dû sortir du cockpit aussi vite que possible, devant s'extraire malgré l'instabilité de sa Ferrari. L'intervention du commissaire a permis de bloquer la voiture avec des cales.

Carlos Sainz a pu sortir rapidement de la voiture, sans danger, et les commissaires ont éteint le feu avec l'extincteur. Sa Ferrari a fini brûlée et Carlos Sainz, dévasté, s'est assis par terre, dépité. Il a été évacué sur une moto le long de la piste en toussant, ayant visiblement respiré les fumées toxiques de son moteur en fumée, mais ne présentant pas d'autres blessures. Le pilote de Ferrari se voit contraint d'abandonner ce Grand Prix d'Autriche, alors qu'il était troisième au moment de l'accident. Une semaine avant, il remportait pourtant sa toute première victoire en Formule 1, au Grand Prix de Silverstone. La course a repris trois tours plus tard une fois la voiture evacuée. C'est finalement Charles Leclerc qui l'a emporté.