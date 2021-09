GP d'Italie: le crash impressionnant de Sainz lors des essais libres

Carlos Sainz a été victime d'un gros crash lors des essais libres 2, ce samedi à Monza. Le pilote Ferrari a pu s'extraire de sa voiture, mais il n'est pas certain de pouvoir participer à la course sprint dont le départ sera donné à 16h30.

Les séances d’essais libres se suivent et se ressemblent pour Carlos Sainz. Le week-end dernier, sur le circuit de Zandvoort, le pilote Ferrari avait perdu le contrôle de sa voiture et s’était crashé avant les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Ce triste scénario s’est répété ce samedi midi lors de la deuxième séance d’essais libres du GP d’Italie, 14e manche de la saison de Formule 1. L’Espagnol de 27 ans s’est raté dans un virage et a heurté de plein fouet, à grande vitesse, un mur de protection au niveau de la chicane Ascari. Des images impressionnantes, notamment le mouvement de sa tête après l'impact. Résultat : drapeau rouge et une monoplace très endommagée à l'avant.

Sainz sonné, mais rassurant

"Ça fait mal mais je vais bien", a-t-il tout de suite confié via sa radio. Des nouvelles rassurantes confirmées dans la foulée par Ferrari sur Twitter : "C’était un gros impact mais heureusement il va bien." Sainz semblait toutefois bien sonné au moment de sortir de sa voiture, qui a dû être évacuée de la piste par une dépanneuse. Au regard de la violence du choc, il n’est pas certain qu’il puisse prendre le départ de la course sprint qualificative programmée à 16h30. Il est censé s’élancer de la quatrième ligne pour ce format d’environ trente minutes et d’un peu plus de 100 kilomètres, testé ce week-end pour la deuxième fois de la saison après le GP de Grande-Bretagne.

Comme le précise le journal AS, Sainz va passer un contrôle médical pour savoir s’il est apte ou non à disputer cette course sprint qualificative qui déterminera la grille de départ à Monza dimanche. Reste à savoir aussi si les mécaniciens et les ingénieurs de Ferrari vont réussir à réparer sa voiture à temps.