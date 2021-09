Formule 1: Williams a choisi Albon pour remplacer Russell

Williams a annoncé ses pilotes pour la saison 2022. Si Nicholas Latifi rempile pour une quatrième saison, Alex Albon fait son retour sur la grille de départ. Le Thailandais aura la lourde tâche de remplacer George Russell, qui récupère le baquet de Valtteri Bottas chez Mercedes.

Alors qu’il reste encore une moitié de saison a disputé, la grille de départ de la saison 2022 en Formule 1 commence à se dessiner. Après l’annonce du départ de George Russell pour Mercedes, Williams a vite réagi en annonçant ce mercredi son nouveau duo de pilotes.



L’écurie a choisi Alex Albon pour prendre la place du Britannique. Le pilote fait son grand retour sur la grille de départ, après une saison comme pilote de réserve pour Red Bull. Il a déjà piloté pour Toro Rosso et pour Red Bull. Alex Albon est monté à deux reprises sur un podium de F1.

Jost Capito, PDG de Williams Racing, exprime son bonheur à l'idée d’accueillir Alex Albon: "Alex est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du sport automobile, et il possède une grande expérience de la F1 grâce à son passage chez Red Bull. Ses multiples podiums soulignent sa rapidité en tant que pilote, et nous savons qu'il se sentira immédiatement à l'aise dans l'équipe."



De son côté, Alex Albon est fier de retrouver une place en F1: "Je suis vraiment excité et impatient de retrouver un siège de course en Formule 1 en 2022. Lorsque vous prenez une année hors de la F1, il n'est jamais certain que vous fassiez un retour, donc je suis extrêmement reconnaissant à Red Bull et Williams d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé dans mon voyage de retour sur la grille."

Latifi rempile pour une quatrième saison

Ces derniers jours, l'avenir en Formule 1 de Nicholas Latifi était incertain mais son écurie continue de lui faire confiance et le prolonge pour une quatrième saison. Sur le site de l’entreprise, le Canadien est heureux de poursuivre l’aventure.



"Je suis excité de continuer avec Williams pour une autre année ; en partie à cause des nouvelles règles techniques de la F1, mais aussi parce que l'équipe évolue dans une direction plus compétitive avec de nouveaux propriétaires, une nouvelle direction et de nouvelles personnes du côté technique", confie le pilote. Pour rappel, la saison prochaine, la Formule 1 entrera dans une nouvelle ère avec l’apparition de nouvelles monoplaces et d’une nouvelle réglementation.