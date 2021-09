GP d'Italie: les images folles de l'incroyable crash entre Verstappen et Hamilton

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont été contraints à l'abandon ce dimanche sur le Grand Prix d'Italie à Monza. Les deux pilotes, qui avaient déjà frotté au départ de la course, se sont envoyés dans le décor, la Red Bull passant littéralement au-dessus de la Mercedes.

On le sait depuis le grave accident de Romain Grosjean la saison dernière, on s'en rend une nouvelle fois compte ce dimanche: le halo est une bénédiction pour les pilotes de Formule 1. C'est sans doute ce qui a permis d'éviter le pire pour Lewis Hamilton ce dimanche, sur le Grand Prix d'Italie à Monza. Le pilote britannique a eu un violent accrochage avec Max Verstappen dans le 26e tour de la 14e manche du championnat du monde de Formule 1.

Les images sont très impressionnantes puisque la Red Bull est littéralement passée au dessus de la Mercedes, les deux voitures atterrissant dans le bac à graviers. Pas de blessés, les deux pilotes ayant pu s'extraire de leurs monoplaces sans dommages. Mais les images feront longtemps le tour du monde, à coup sûr.

L'énorme crash entre Verstappen et Hamilton à Monza © Capture écran Canal+

Pour remettre dans le contexte, Lewis Hamilton sortait alors des stands après un arrêt très moyen (plus de quatre secondes), tandis que le Néerlandais s'était arrêté un peu plus tôt avec un gros problème de pneus et était ressorti après un stop terriblement long (plus de 11 secondes). Le Britannique sort donc des stands: il ne peut espérer lutter avec Lando Norris, auteur d'un excellent arrêt un peu plus tôt et totalement lancé. Il va donc falloir batailler avec Verstappen, qui a reculé à la huitième place avec le jeu des passages au stand.

On sait déjà, au moment où les deux voitures se retrouvent côte-à-côte, que cela s'annonce chaud. Très chaud. D'autant que les deux hommes s'étaient déjà frottés au départ de la course. Hamilton est légèrement devant et s'écarte sur la gauche pour prendre le virage à droit. Verstappen ne cède pas. L'écart entre le train arrière de ma Mercedes et le pneu avant droit de la Red Bull est déjà très faible.

Une sortie des stands houlouse

Le premier virage avant le crash entre Verstappen et Hamilton © Capture écran Canal+

Le virage avant le crash entre Verstappen et Hamilton à Monza © Capture écran Canal+

Le Néerlandais refuse de renoncer et tente de forcer le passage, tandis que s'annonce immédiatement un virage à gauche. Hamilton ne cède pas - rappelons qu'il est devant - et s'apprête donc à tourner. Il n'y a pas la place et le pilote Red Bull est envoyé sur le vibreur. Manque de maîtrise? Sans doute. Geste volontaire? Pas impossible. Toujours est-il que Verstappen traverse la voie et file dans le décor, du côté droit... envoyant son rival dans le bac à graviers.

Le contact entre Verstappen et Hamilton à Monza © Capture écran Canal+

Hamilton a frôlé le pire

L'énorme crash entre Verstappen et Hamilton à Monza © Capture écran Canal+

Mais le plus incroyable, c'est que la Red Bull passe au dessus de la Mercedes, roulant dessus, bloquée par l'aileron arrière. Si bien que les deux monoplaces se sont retrouvées coincées l'une sur l'autre dans les graviers, ce qui a un temps empêché Hamilton de sortir. Scène folle. Le champion du monde s'en sort, comme son rival, indemne, protégé par le halo. Sans celui-ci, son cou aurait sans doute pris très cher avec le poids de la Red Bull... pour ne pas dire pire.

Sur le même sujet GP d'Italie en direct: Ricciardo vainqueur à Monza, incroyable accrochage entre Verstappen et Hamilton

En attendant l'enquête des commissaires de course pour déterminer les responsabilités et la réactions des deux hommes, partis chacun de leur côté, la tête basse, les deux monoplaces ont évidemment abandonné. Auprès de ses mécaniciens, sur les images diffusées par Canal+, Verstappen se plaignait, disant que son rival ne lui avait pas laissé la place.