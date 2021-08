GP de Belgique en direct: Verstappen et Hamilton ambitieux malgré les risques de pluie

Lewis Hamilton et Max Verstappen se livreront dimanche un nouveau duel intense lors du GP de Formule disputé en Blegique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les conditions météo et d'éventuelles averses pourraient encore perturber la course et engendrer des sorties de piste. Suivez le GP de Belgique en direct dès 15h sur le site et l'app RMC Sport.

Des conditions météo difficiles pour ce GP Si le circuit de Spa-Francorchamps a été le théâtre de nombreux accidents ces dernières années, une donnée importante est également à prendre en compte : la météo. De la pluie et du vent sont à prévoir pour ce GP, ce n'est pas Esteban Ocon qui dira le contraire.



Faut-il encore courir à Spa-Francorchamps ? Malgré les images impressionnantes de son accident, Lando Norris s'en est tiré sans trop de bobos. Mais le circuit de Spa-Francorchamps, et un secteur en particulier, a déjà été le théâtre de tristes incidents. En août 2019, le Français Anthoine Hubert décédait après un terrible accident. Pas plus tard que vendredi, la piste belge a donné lieu à un carambolage impliquant six pilotes des W Series.



Norris sera bien là malgré son crash Victime d'un gros accident lors des qualifications, Lando Norris participera bien à la course ce dimanche. Neuvième chrono de la Q3 avant de heurter un mur, l'Anglais a finalement écopé de cinq places de pénalité et partira en 14e position. Rien de bien grave après son crash de la veille. "Gros crash et un peu meurtri mais je vais bien et je récupère. Je suis prêt pour la course, a ainsi rassuré Lando Norris samedi soir. Merci à tous pour vos messages. On se voit pour le jour de la course!"



Bonjour à tous ! A partir de 15h, RMC Sport vous propose de suivre le GP de Belgique en direct commenté. Leader du championnat du monde des pilotes mais troisième sur la grille, Lewis Hamilton tentera de conforter son avance sur son rival Max Verstappen. Poleman sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Néerlandais veut l'emporter pour dépasser le Britannique. A suivre aussi à la radio sur RMC.