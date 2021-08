GP de Belgique: Norris victime d'un crash impressionnant lors des qualifs

Lando Norris a été victime d'un gros accident ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Sur une piste de Spa-Francorchamps détrempée après de grosses averses, le pilote McLaren a filé tout droit et a heurté le mur mais a réussi à sortir de son véhicule tout seul.

Voilà un incident de course qui risque bien de donner lieu à une vive polémique lors de la saison de Formule 1. Retardées en raison d'importantes pluies, les qualifications du Grand Prix de Belgique, ce samedi, ont ensuite vu Lando Norris être victime d'un gros accident lors de la Q3.Si le pilote McLaren a pu quitter sa monoplace en marchant, les commissaires de course ont agité le drapeau rouge et suspendu temporairement la séance en attendant l'évacuation du véhicule de l'Anglais.

"Ça fait plaisir de le voir en-dehors de la voiture, sain et sauf", a réagi le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) au micro de Canal+.

Le coup de gueule de Vettel

En sortie de virage, Lando Norris s'est retrouvé sur le vibreur et a eu du mal à redresser sa trajectoire. Après un tout droit, le Britannique a heurté le mur à grande vitesse. Après quelques instants de doute et de peur pour les télespectateurs, le jeune Anglais de 21 ans a rassuré tout son monde d'un "yeah" addressé à son équipe.

Premier pilote à se porter à son secours afin de prendre des nouvelles, Sebastian Vettel a ensuite poussé un énorme coup de gueule contre la direction de course. Selon le quadruple champion du monde, les qualifications n'auraient jamais dû se tenir en raison des conditions climatiques et de la piste mouillée.

"Putain, qu'est-ce que je vous avait dit? Qu'est-ce que j'avais dit, a pesté l'Allemand dans sa radio. Drapeau rouge. Ce n'était pas nécessaire."

Sebastian Vettel ne croit pas si bien dire. Outre un énorme accident impliquant six conductrices vendredi en W Series, ce secteur du circuit de Spa-Francorchamps avait également été le triste théâtre du crash mortel du Français Anthoine Hubert le 31 août 2019.

Les pilotes et les commissaires de course pourront en débattre en attendant la reprise des qualifications. Pendant ce temps, Lando Norris a été évacué vers le centre médical du circuit belge pour y subir des premiers examens. Le départ de ce Grand Prix de Belgique, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, sera donné dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamp (15h).