GP de Grande-Bretagne en direct: Verstappen prend la pole devant les Mercedes

La FIA a instauré cette saison la course qualificative, qui se tiendra également à Monza en septembre et une troisième fois cette saison, vraisemblablement au Brésil si le Grand Prix était maintenu. Au terme de la séance de qualifications de ce vendredi soir, une grille de départ a été établi pour cette course sprint.

Au programme de ce samedi: une course de 17 tours, environ 100km, dont le résultat final donnera la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche (16h). À noter qu'il y aura également des premiers points distribués ce samedi pour les trois premiers de ce sprint (3, 2 et 1 point). Consultez notre mode d'emploi pour en savoir plus sur le format de la course.