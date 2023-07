GP de Hongrie: Gasly et Ocon se percutent, dimanche cauchemardesque pour Alpine

Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été contraints à l’abandon au premier tour du Grand Prix de Hongrie ce dimanche à Budapest. Les deux Alpine se sont percutées après avoir été touchées par Daniel Ricciardo, lui-même poussé par Guanyu Zhou.

Dimanche noir pour Alpine. Trois jours après avoir viré son patron, Laurent Rossi (remplacé par Philippe Krief), l’écurie de F1 française a encore déchanté dimanche lors du Grand Prix de Hongrie à Budapest. Pour Pierre Gasly et Esteban Ocon, la course n’a duré qu’une poignée de secondes. Les deux pilotes normands n’avaient même pas passé le premier virage que les dés étaient déjà jetés. Parti en 15e position, Pierre Gasly avait pourtant réalisé un départ canon. Mais un malheureux concours de circonstances a poussé les deux Alpine dans les stands.

Ocon: "C'est écoeurant"

Esteban Ocon a en effet percuté son équipier de façon involontaire, après avoir été lui-même percuté par Daniel Ricciardo, lui-même poussé par Guanyu Zhou (vous avez suivi ?). Après enquête des commissaires, le Chinois de chez Alfa Romea a été déclaré responsable de cet incident et a écopé de 5’’ de pénalité. "On avait pris un très bon départ, je n’avais pas beaucoup de place donc j’ai dû passer un peu dans l’herbe, a raconté, très déçu, Pierre Gasly au micro de Canal+. J’étais bien positionné au premier virage. Le choses ne s’alignent pas pour nous. Il faut vite arrêter cette série d’événements qui nous arrive en ce moment. On n’est pas assez performant."

Tout aussi abattu mais lucide, Esteban Ocon a rassuré sur son état de santé après "impact violent" lors du crash avant de lâcher : "Je suis déçu de faire si peu de tours. C’est la conséquence de partir de si loin, tout le monde essaie d’entrer dans les points. C’est un peu triste de voir ce qui s’est passé. J’ai revu les images, c’est juste écœurant." Après le GP d’Australie et le GP de Grande-Bretagne, c’est la troisième fois qu’Alpine voit ses deux pilotes contraints à l’abandon cette saison.