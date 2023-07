F1: Alpine se sépare de Laurent Rossi, son directeur général

Laurent Rossi, directeur général de la marque depuis janvier 2021, a été démis de ses fonctions par Alpine. Il est remplacé par Philippe Krief.

Du changement à la tête d’Alpine. L’écurie française a officiellement annoncé ce jeudi le départ de Laurent Rossi, directeur général de la marque depuis janvier 2021. Le dirigeant, démis de ses fonctions, se concentrera désormais sur des projets en lien avec la transformation du groupe Renault, indique le communiqué.

"Je tiens à remercier Laurent pour son engagement sans faille au cours de ces deux années à la tête d'Alpine, a commenté Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, dans le communiqué d’Alpine. Laurent a posé une stratégie claire et ambitieuse pour la marque. Il a mis Alpine dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs à long terme. Alpine est désormais prête à entrer dans une nouvelle phase de son déploiement et à devenir une marque d'avenir."

Laurent Rossi est remplacé à la tête de l’écurie par Philippe Krief. Ce dernier était jusqu’à présent directeur de l'ingénierie et de la performance produit d’Alpine. Il a été nommé à ce poste en février 2023.

Un mauvais début de saison

Laurent Rossi a fini par payer les contre-performances de l’écurie depuis le début de la saison. Après 10 Grand Prix, Alpine est seulement sixième au classement des constructeurs, derrière Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari et McLaren. Au classement des pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly pointent à de décevantes 10e et 12e place.

Début mai, dans un entretien au site officiel de la F1, le dirigeant français avait pourtant mis un gros coup de pression à ses équipes pour essayer d’inverser la tendance. Sans succès. "Nous avons commis beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs, avait-il pesté. Je ne veux pas abandonner, mais des choses doivent changer. Il faut continuer à renforcer l'équipe pour retrouver la performance. L'état d'esprit est l'une des choses qui doit changer, car c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière."