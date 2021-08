GP de Hongrie: la première réaction d'Ocon, qui remercie Alonso après sa victoire

Après sa première victoire en Formule 1 en Hongrie ce dimanche, Esteban Ocon s’est montré particulièrement fier de son équipe et reconnaissant envers Fernando Alonso, son coéquipier, qui l’a aidé à filer vers le succès.

Vainqueur surprise de son premier Grand Prix ce dimanche en Hongrie, Esteban Ocon a le triomphe modeste. Le pilote Alpine a voulu remercier son équipe avant tout, sans oublier son coéquipier de luxe Fernando Alonso. "Un privilège de travailler avec lui", estime le Français, qui rappelle aussi avoir récemment connu une période compliquée sur la piste.

"C'est incroyable!, s’extasie Esteban Ocon au micro de Canal+. On en discutait avec l'équipe en se disant que la meilleure place qu'on pouvait faire après la deuxième de l'an dernier, c'était la victoire. On ne pensait pas que ce jour allait arriver maintenant." La saison passée, le Français avait terminé deuxième de l’avant-dernière course de la saison à Sakhir pour signer son premier podium en carrière.

"On fait un superbe duo chez Alpine"

"Ça a été parfaitement exécuté, tout simplement: le pit-stop, le départ, le choix des gommes au bon moment, détaille Ocon au moment de faire un bilan sur sa course. On a réussi à garder Vettel derrière qui était, je pense, un peu plus rapide que nous. Quel moment, je suis tellement heureux, c’est un truc de fou."

Mais le pilote de 24 ans s’est surtout montré élogieux envers son aîné Fernando Alonso, finalement cinquième après avoir longtemps repoussé Lewis Hamilton et indirectement empêché le septuple champion du monde de revenir sur son coéquipier: "Un grand merci à Fernando, toutes ses batailles qu’il a faites derrière, ça nous a laissé de l'espace pour respirer. Tout ce qui se disait avant, que Fernando a des manières étranges de travailler, ce n’est pas quelque chose qui est vrai. On fait un superbe duo chez Alpine, c'est un privilège de travailler avec quelqu’un comme lui."

"Ce n’est pas forcément dans les meilleurs moments qu’il faut recevoir du soutien"

"Un grand merci à tout le monde, du soutien que j'ai reçu, conclut le vainqueur du jour. Ce n’est pas forcément dans les meilleurs moments qu’il faut recevoir du soutien. Sur les trois dernières courses avant Silverstone, on a eu beaucoup de difficulté. On a travaillé dur avec l’équipe, on est revenu et je remarque toutes les personnes qui me soutiennent à ce moment-là."

Esteban Ocon est également revenu sur un épisode plus léger, lorsqu’il s’est garé au mauvais endroit, ce qui l'a poussé à courir sur la piste pour rejoindre le paddock et y célébrer sa victoire: "J’ai raté l’entrée des stands (…) Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça mais le petit footing m’a mis mal à la fin (rires)".