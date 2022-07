GP de Hongrie: les justifications de Binotto sur la nouvelle erreur de stratégie de Ferrari avec Leclerc

Le directeur de Ferrari Mattia Binotto se défend de toute responsabilité après la nouvelle erreur de stratégie de son écurie ayant coûté de nombreux points à Charles Leclerc. Il évoque un problème de voiture et non pas un mauvais choix de pneus.

Mattia Binotto défend son équipe. Après la nouvelle stratégie étrange de Ferrari menant Charles Leclerc à une décevante 6e place du GP de Hongrie ce dimanche, le patron de la Scuderia préfère évoquer une monoplace défaillante plutôt qu’un choix de pneus manqué. Le pilote monégasque enchaîne ainsi une nouvelle contre-performance et s’éloigne un peu plus du titre.

"La raison (de cet échec), il faut l'analyser dans la voiture elle-même"

"On est déçus. On espérait un meilleur résultat aujourd’hui, on s’attendait même à une victoire, regrette Binotto au micro de Canal+. Aujourd’hui, la voiture n’a pas fonctionné comme on l’espérait. Si on regarde les temps sur les simulations de course qu’on faisait vendredi, on avait un avantage sur tout le monde. Aujourd’hui, les conditions étaient plus froides et la voiture n’a pas fonctionné quels que soient les pneus qu’on a utilisés, les rouges, les jaunes ou les blancs. C’est vrai que les blancs n’ont vraiment pas fonctionné sur Charles mais ce n’est pas à quoi on s’attendait. Je crois que la raison (de cet échec), il faut l’analyser dans la voiture elle-même".

En tête de la course au 40e tour sur le Hungaroring, Leclerc est appelé par son écurie à chausser des pneus durs en prévision de la pluie, devant l’absence de mediums disponibles. Pourtant, ce choix n’avait pas souri aux Alpine quelques tours plus tôt. Pendant ce temps, Verstappen enfile des mediums et file vers la victoire. Car le pilote Ferrari doit s’arrêter encore au 55e tour pour chausser des tendres après cette erreur stratégique.

"Nos simulations disaient que les dures pouvaient fonctionner mieux que ça"

"Avec les durs, on s’attendait à deux tours de warm up avec un peu de difficulté, poursuit le directeur de Ferrari, qui se défend de son choix. Pour une dizaine de tours, ils auraient été moins vite que les mediums mais à la fin de la course, cela aurait pu être un avantage. En s’arrêtant là, on savait que les premiers tours auraient pu être difficiles mais sur 30 tours complets ça aurait pu être le choix juste. Nos simulations disaient que les dures pouvaient fonctionner mieux que ça. Cela n’a pas été le cas. La raison n’est pas dans les pneus eux-mêmes, mais dans le fait que la voiture ne fonctionnait pas comme on voulait".

Binotto conclut en évoquant le troisième arrêt du jour de Leclerc: "À ce moment, lui avait de la difficulté. Les pneus blancs avaient commencé à ne plus travailler, ne plus avoir de grip et étaient au-delà de la fenêtre de température qu’il fallait. La meilleure façon était de s’arrêter et de changer les pneus. Il restait peu de tours donc on a mis les tendres". À neuf Grand Prix du terme de la saison, Max Verstappen compte à présent 80 points d’avance sur le Monégasque, encore puni par la stratégie défaillante de son écurie.