GP de Monaco, les qualifs en direct: Ferrari et Verstappen favoris pour la pole

Verstappen en tête de la dernière séance d'essais libres

La troisième séance d'essais libres, plus tôt dans la journée, a été dominée par Max Verstappen. Le Néerlandais a devancé les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, alors que les Mercedes étaient plus loin. Lewis Hamilton a pris le 7e temps, pas très rassurant avec des qualifications déterminantes à Monaco.