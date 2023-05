GP de Monaco: Ocon sur le podium, Gasly dans les points... Alpine retrouve le sourire

Troisième du Grand Prix de Monaco ce dimanche, Esteban Ocon a conclu un week-end parfait pour Alpine et signe le troisième podium de sa carrière. De quoi retrouver le sourire après un début de saison difficile pour l'écurie française.

Le sourire ne va pas quitter le visage d'Esteban Ocon. Parti troisième sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, le Normand a résisté à l'apparition de la pluie pour conserver sa place sur la boîte et s'offrir son troisième podium en carrière (2e à Sakhir en 2020, victoire en Hongrie en 2021). Sous pression avant l'apparition des premières gouttes, le pilote Alpine a réalisé un très mauvais arrêt au stand (4"2) et était ressorti 6e.

Le Français a toutefois parfaitement réagi au moment de l'arrivée de la pluie en étant le premier à chausser des pneus intermédiaires. Une stratégie gagnante, puisqu'Ocon a retrouvé sa troisième place après les arrêts des autres pilotes.

Premier podium d'Alpine cette saison

"On l'a fait ! C'est un super week-end de la part de l'équipe. On a amélioré la voiture On n'a pas fait de faux pas ce week-end, on a passé les intermédiaires au bon moment", a confié le Français à l'arrivée. Élu pilote du jour, le Normand de 26 ans espère que ce podium ne sera pas le dernier. "On n'a jamais cessé de croire. On verra à Barcelone où la voiture se situe. On a quelques jours pour digérer. C'est une émotion de fou. Tout le week-end, j'ai eu du soutien de la part de tout le monde. Il y avait quelque chose de différent. J'espère que ce n'est qu'un début", a-t-il complété au micro de Canal+.

Outre le podium d'Ocon, la journée a été parfaite pour Alpine, avec la 7e place de Pierre Gasly. Avoir les deux voitures dans les points est une bonne nouvelle pour l'écurie française, auteure d'un début de saison mitigé. Il y a quelques jours, Laurent Rossi n'avait pas été tendre avec ses deux pilotes, évoquant "un début de saison décevant", où Alpine n'avait pris que huit points en cinq Grands Prix. Un total qui a plus que quadruplé à l'issue du GP de Monaco, puisque l'écurie compte désormais 35 unités (21 pour Ocon, 14 pour Gasly).