GP de Russie: Hamilton a renversé un membre de son équipe dans les stands

Lewis Hamilton a provoqué une frayeur au sein de son équipe lors des essais libres 2 du Grand Prix de Russie, ce vendredi. En rentrant au stand, le Britannique a heurté un mécanicien, qui a pu se relever rapidement.

Un drame a failli avoir lieu lors du Grand Prix de Russie en Formule 1. En rentrant un peu trop vite aux stands lors de la deuxième session d’essais libres ce vendredi, Lewis Hamilton a heurté un mécanicien, qui a été projeté au sol.

Plus de peur que de mal, puisqu’il a pu se relever assez rapidement après le contact avec la voiture du pilote Mercedes. Conscient de son erreur et de la gravité qu’elle aurait pu avoir, le pilote britannique s’est immédiatement excusé et a demandé des nouvelle à son mécanicien, qui lui a affirmé que tout allait bien.

Räikkönen avait brisé la jambe d’un mécanicien

En 2018, Rimi Räikkönen, pilote Ferrari à ce moment-là de sa carrière, avait brisé la jambe de son mécanicien en sortant des stands lors du Grand Prix de Bahreïn.



"Ce qui est arrivé à Francesco est très regrettable, contraint à l’abandon après cet accident. Je suis désolé pour lui" avait confié le pilote finlandais, qui prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2021.



Ce week-end a lieu le Grand Prix de Russie (dimanche 14h), où la lutte pour le titre mondial entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui partira en fond de grille pour avoir modifié sa voiture, reprendra de plus belle.