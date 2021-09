GP de Russie: Verstappen partira dernier pour la course

Après avoir dû changer de moteur sur sa Red Bull, Max Verstappen partira du fond de grille ce dimanche au Grand Prix de Russie. Le Néerlandais devait déjà reculer de trois places après sa pénalité en Italie.

Un week-end peut-être décisif dans la course au titre de champion du monde. Après leur accrochage en Italie il y a deux semaines, Max Verstappen et Lewis Hamilton se retrouvent en Russie. Mais le Néerlandais aura un désavantage au départ, ce dimanche (14h). Après un changement de moteur sur sa Red Bull, il devra s'élancer du fond de la grille. Il devait déjà reculer de trois places après avoir été pénalisé pour sa maneouvre sur son concurrent britannique à Monza. Charles Leclerc, qui va bénéficier d'un nouveau système sur le moteur de sa Ferrari, partira également des dernières places.

Un changement de moteur après les essais

Après le début de la deuxième séance d'essais du Grand Prix de Russie vendredi, le leader du championnat du monde change son moteur Honda en installant un ensemble complet de nouveaux éléments et partira dernier dimanche. Il compromet fortement ses chances face à Hamilton, qui dispose de la voiture la plus rapide et vise la pole. La décision de Red Bull présente des avantages : elle disposera de nouveaux mécaniciens pour la phase décisive de la saison et limitera l'impact de sa pénalité de grille pour l'accident de Monza. Il y a aussi des inconvénients : depuis le fond de la grille, le risque d'accident augmente et un autre "zéro" douloureux en qualifications pourrait faire basculer le titre en faveur de Sir Lewis. Ce matin lors des deuxièmes essais libres, Max a moins couru que les autres malgré le bon feeling : ils avaient des problèmes avec le MGU-K et avaient commencé les préparations pour remplacer l'unité de puissance. C'est le quatrième changement de moteur pour le Néerlandais, qui n’a le droit qu’à trois par an selon le règlement et doit partir du fond de la grille.

La pluie menace les qualifications de samedi

Valtteri Bottas, qui évolue sur son circuit préféré, a été le plus rapide lors des essais libres. Les prévisions météorologiques de la FIA annoncent un samedi humide à Sotchi et il y a 80 % de chances de pluie pendant les qualifications, avec un risque d'orage, bien que le soleil puisse aussi briller en milieu d'après-midi. S'il est impossible de courir, les qualifications (14h, Canal+) seraient reportées à dimanche matin et après le chaos lors du Grand Prix de Belgique, toute anticipation est bienvenue pour les amateurs de Formule 1.