GP de Russie: Norris a le "coeur brisé" après avoir raté sa première victoire

Très proche d’une première victoire en Formule 1 ce dimanche à Sotchi, Lando Norris (7e) assume son pari risqué de ne pas changer de pneus malgré la pluie. Le jeune pilote peine néanmoins à se remettre de cet échec.

Dévasté. Lando Norris demeure inconsolable quelques heures après le Grand Prix de Sotchi, remporté par le Britannique Lewis Hamilton, ce dimanche. En tête de course, lui le poleman, depuis le 13e tour, Lando Norris a pris le risque, assumé, de maintenir sa voiture en course sans changer ses pneus dans les derniers tours.

Une erreur de jugement qui s’est avérée catastrophique, alors que la pluie s’intensifiait sur la piste. "C'est la mauvaise mais j'ai pris une décision, tout comme l'équipe, a réagi l'intéressé. En fait, ils pensaient que j'aurais dû m'arrêter, et j'ai décidé de rester en piste, donc c'était ma décision. Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire."

"Ton jour viendra", lui promet Mercedes

"J’ai commis quelques erreurs mais je gardais toujours Lewis (Hamilton) derrière et je commençais à m'échapper un peu. Avant qu'il ne rentre au stand, je pensais que les pneus étaient parfaits, puis on m'a dit que la pluie allait rester comme ça. Si c'était la même quantité d'eau, c'était la bonne décision de rester en piste. Mais il y a eu plus de pluie que ce que nous attendions."

"Heartbroken" (coeur brisé), a tweeté le pilote McLaren, décidément inconsolable. Certains de ses pairs ont tenté de le réconforter sur les réseaux sociaux, à commencer par George Russell: "Garde la tête haute mon pote. La victoire te tend les bras". Même l’équipe Mercedes de Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Russie, a assuré au jeune pilote que "son jour viendra". Après avoir touché du doigt sa première victoire en F1, Lando Norris a terminé à la 7e place du Grand Prix.