GP du Canada: pénalisé après la course, Alonso recule au classement

Initialement 7e à l'issue du Grand Prix du Canada dimanche, Fernando Alonso (Alpine) a été pénalisé de cinq secondes pour avoir zigzagué devant Valtteri Bottas en fin de course. Il a été classé 9e d'une course remportée par Max Verstappen.

Le week-end canadien se termine mal pour Fernando Alonso. Le pilote Alpine, qui était de retour en première ligne au départ de la 9e manche de la saison, a été sanctionné par les commissaires de la FIA de cinq secondes de pénalité pour avoir zigzagué devant Valtteri Bottas. "Entre les virages 10 et 12, lors de l’avant-dernier tour de la course, la voiture 14 (celle d'Alonso) a effectué des changements de direction répétés pour se défendre contre la voiture 77 (la monoplace de Bottas), qui a dû relâcher l’accélérateur à un moment donné et a brièvement perdu sa dynamique", expliquent les commisaires.

Verstappen sur un nuage

Cette pénalité fait les affaires d'Alfa Roméo puisque Valtteri Bottas grimpe au 7e rang, devant Guanyu Zhou (8e). De son côté, l'Espagnol glisse au 9e rang et permet à son écurie de ramener 10 points, avec la belle 6e place d'Esteban Ocon. Plus haut, Max Verstappen n'a pas tremblé pour s'offrir son 6e succès de la saison. Parti en pole, le champion du monde en titre a résisté à Carlos Sainz, qui avait profité de l'intervention de la voiture de sécurité pour recoller dans le sillage du Néerlandais avec des pneus frais.

Au classement pilotes, Max Verstappen a désormais une avance confortable : 46 points sur son coéquipier Sergio Perez et 49 sur Charles Leclerc. Prochain rendez-vous dans deux semaines à Silverstone. Cette fois, Leclerc devrait pouvoir se battre à armes égales avec Verstappen pour tenter de se relancer dans la course au titre.