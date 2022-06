F1: "Les résultats parlent d’eux mêmes", Mazepin se paie Mick Schumacher

Éjecté de la Formule 1 après l’invasion russe en Ukraine, Nikita Mazepin regarde son ancien coéquipier chez Haas, Mick Schumacher, depuis la Russie avec une certaine amertume. Le Russe ne manque pas de souligner les performances plus que moyennes de l’Allemand depuis le début de saison tout en réaffirmant son envie de revenir en F1.

Mis sur le côté peu avant l'entame du championnat du monde de Formule 1 suite à l’invasion russe de l’Ukraine, Nikita Mazepin, ancien pilote Haas, reste encore amer quatre mois après son éviction. Aujourd’hui sans baquet, il est revenu sur cette situation pour le média russe Championat. Le pilote de 23 ans s’en est notamment pris à son ancien coéquipier. "Mick ? Ses résultats parlent d'eux-mêmes, il n'y a rien à ajouter. Pour Magnussen je ne suis pas surpris. Pour l'équipe Haas je le suis, je sais quels efforts nous avons fait ensemble l'année dernière et je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent si vite cette saison.”

Actuellement 19e au classement des pilotes avec zéro point, Mick Schumacher peine à exploiter les capacités de la Haas, au contraire de son coéquipier Kevin Magnussen, 12e avec 15 points. Le récent abandon de l’Allemand sur le Grand Prix de Monaco n’a pas arrangé son cas auprès de ses détracteurs.

Mazepin espère revenir en F1

Alors qu’il s’apprête à prendre le départ de la Silk Way Rallye - pendant russe du Dakar, Mazepin pense toujours à la F1 et compte bien faire son retour à court terme. Le come-back de Magnussen après une pause d’un an le pousse à l'optimisme: “Si l'on avait demandé à Magnussen, fin février, s'il allait reprendre la course dans une semaine, il aurait certainement répondu ‘non’. Tout est possible, Kevin a montré qu'il était resté en excellente forme physique malgré son absence de la F1, et j'ai l'intention de faire exactement la même chose.” Le fils de Dmitry Mazepin, magnat du gaz en Russie et ancien propriétaire de Haas martèle que sa condition physique est digne d’un pilote de F1: "Je m'entraîne encore mieux : je prends de la masse, je cours plus vite, ce que je ne pouvais pas faire avant, à tel point que j'arrivais aux courses de manière non optimale", ajoute-t-il. "En trois mois, j'ai fait plus d'exercices que ces dernières années, je serais capable de conduire demain". Si l'occasion se présentait, je serais prêt."

En 2021, Haas tentait un pari en engageant deux pilotes novices en les personnes de Mick Schumacher et Nikita Mazepin en lieux et places de Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Un pari qui s’est avéré perdant puisque aucun des deux pilotes n’a marqué de points, laissant Haas seule écurie du paddock fanny lors du dernier exercice.