GP du Canada: Verstappen prive Sainz d'une première victoire et fait le trou au classement

Max Verstappen (Red Bull) s'est imposé à Montréal au terme d'une fin de course intense où il a dû contenir Carlos Sainz. Lewis Hamilton complète le podium et Charles Leclerc termine cinquième, perdant encore du terrain dans la course au titre.

Parti de la pole position, Max Verstappen n'a quasiment pas tremblé, dimanche soir à Montréal. Il a décroché sur le sol canadien sa sixième victoire de la saison, déjà, résistant en fin de course à un Carlos Sainz qui avait profité de l'intervention de la voiture de sécurité pour recoller dans le sillage du Néerlandais avec des pneus frais.

Avec l'aide du DRS, l'Espagnol a tout tenté mais n'a jamais vraiment mis en difficulté Verstappen. Le pilote Ferrari, qui espérait décrocher sa première victoire en Formule 1, devra encore attendre. Lewis Hamilton a complété le podium, devant son coéquipier George Russell.

Leclerc limite la casse mais prend encore du retard

Charles Leclerc a lui opéré une très belle remontée. Parti 19e après avoir changé de moteur et reçu une pénalité, le Monégasque est remonté jusqu'à la 5e place, profitant notamment de l'abandon de Sergio Perez en début de course. Il a terminé devant les Alpine d'Ocon et d'Alonso, pourtant parti en première ligne mais qui a manqué de rythme en course.

Au classement pilotes, Max Verstappen a désormais une avance confortable : 46 points sur son coéquipier Sergio Perez et 49 sur Charles Leclerc. Prochain rendez-vous dans deux semaines à Silverstone. Cette fois, Leclerc devrait pouvoir se battre à armes égales avec Verstappen pour tenter de se relancer dans la course au titre.