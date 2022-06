GP du Canada: Verstappen signe la pole, Alonso crée la surprise et part en première ligne

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix du Canada à Montréal dimanche après avoir dominé des qualifications pluvieuses samedi.

Tout roule pour le tenant du titre, Max Verstappen. Impressionnant sur le sec la veille, impérial sous la pluie aujourd'hui, le Néerlandais a signé la pole position du Grand Prix du Canada, 9e manche de la saison. Charles Leclerc (3e du championnat), pénalisé dans la journée pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé, s'élancera en fond de grille dimanche. Pendant que la pole se jouait, Leclerc est rentré au garage dès la fin de la Q1. Dans cette première partie des qualifications, il s'est assuré d'avoir un meilleur temps que Yuki Tsunoda (AlphaTauri), pénalisé lui aussi pour un changement de moteur non réglementaire.

Alonso promet de mener la vie dure à Verstappen

Avant le Canada, le Monégasque restait sur quatre pole positions - il en a signé six sur neuf cette saison. Mais en course, il n'a plus gagné depuis le 10 avril en Australie. La Scuderia Ferrari accumule les erreurs après avoir dominé le début de la saison. Les Espagnols Fernando Alonso (Alpine) et Carlos Sainz (Ferrari), ainsi que le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), la mieux placée des deux Flèches d'Argent complèteront les deux premières lignes. Débarrassé de Charles Leclerc, Max Verstappen aura l'occasion de s'envoler en tête du classement des pilotes ce dimanche, mais il devra se méfier du vétéran Fernando Alonso (40 ans).

La déception Gasly

Surprenant sur la piste mouillée du circuit Gilles-Villeneuve, sur l'île Notre-Dame au milieu du fleuve Saint-Laurent, Alonso a promis d'attaquer Verstappen "dès le premier virage". Mick Schumacher, qui n'a pas encore marqué de points en Formule 1, a réalisé la meilleure qualification de sa carrière avec le 6e temps, profitant des circonstances pour se placer derrière son coéquipier, Kevin Magnussen (5e). Grosse déception pour le Français Pierre Gasly, éliminé en Q1 après un problème de frein. Il partira depuis la 16e place sur la grille, tandis que compatriote Esteban Ocon s'élancera depuis la 7e position.