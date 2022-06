F1: Hamilton prend la défense d'une journaliste victime de sexisme en ligne

Lewis Hamilton a apporté mardi son soutien à la journaliste Naomi Schiff. Ancienne pilote, celle qui officie sur la Formule 1 en Grande-Bretagne a été victime d’attaques sexistes sur les réseaux sociaux.

En 2022, certains comportements ne passent définitivement plus dans le sport ou la société. Journaliste pour la chaîne Sky Sports en Angleterre, Naomi Schiff a fait l’objet de violentes critiques sexistes pour sa couverture de la saison de Formule 1.

Après avoir partagé une énième attaque d’un internaute sur les réseaux sociaux, la jeune femme reçu une vague de soutiens. Parmi ceux qui n’ont pas hésité à prendre sa défense, ni plus ni moins que Lewis Hamilton. Le pilote de l’écurie Mercedes a salué l’arrivée de la femme dans le paysage audiovisuel britannique. Au-delà du simple fait d’avoir le droit d’aimer le sport automobile même en tant que femme, Lewis Hamilton s’est réjoui de sa présence au nom de la diversité.

Naomi Schiff, pilote automobile et experte F1 en Angleterre © Icon Sport

Hamilton: "Totalement qualifiée pour donner son avis"

Originaire du Rwanda, Naomi Schiff incarne à elle seul cette ouverture dont la Formule 1 a tant besoin selon Lewis Hamilton. Et le septuple champion du monde des pilotes de surtout rappeler que la Belge de 28 ans possède toute la légitimité pour parler de ce sport qu’elle connait tant après avoir elle-même couru plusieurs épreuves.

"Naomi est une ancienne pilote de course professionnelle et totalement qualifiée pour donner son avis au sein de l'équipe Sky, a lancé Lewis Hamilton via un message posté sur les réseaux sociaux. Elle a été un grand atout depuis son arrivée et nous devrions accueillir à bras ouverts une diffusion plus représentative de la société. Il reste encore un long chemin à parcourir pour changer ces mentalités dans le sport."

Schiff ému par les nombreux soutiens

Particulièrement ciblée après ses analyses du GP d’Azerbaïdjan, Naomi Schiff a ensuite tenu à remercier toutes les personnes lui ayant exprimé un soutien, y compris Lewis Hamilton, qu'elle a réguièrement présenté comme son idole. Celle qui est également l’ambassadrice du championnat des W Series, la course 100% féminine lancée en 2019 par la FIA, ne compte lâcher malgré les attaques dont elle a été victime.

"Merci à tous ceux qui ont pris ma défense. J’ai apprécié tout cet amour et ce soutien, aucun d’entre vous n’est passé inaperçu, a écrit la journaliste dans un message posté sur ses réseaux. Malheureusement la question du harcèlement en ligne, le dénigrement… je ne crois pas que cela va disparaître prochainement. […] J’encourage tous ceux qui me lisent à ne pas chercher à me venger. Vos mots ont un impact et nous devrions utiliser les réseaux sociaux pour être gentils les uns avec les autres."

Et la journaliste de conclure en rappelant que le sport automobile restait sa passion et son métier: "J’aime mon travail et je ne laisserai personne refuser mon ambition ou ma passion parce qu'il est mal à l'aise avec le volume." Qu’on se le dise, Naomi Schiff n’a pas prévu de sa cacher ou de parler moins fort quand elle commente une course.