GP d’Azerbaïjdan: Verstappen en patron, doublé pour Red Bull et faillite pour Ferrari

Profitant des abandons des deux Ferrari, Max Verstappen s’est adjugé une victoire logique au Grand Prix d’Azerbaïdjan, 8eme manche du championnat du monde de F1 dimanche à Bakou. Le champion du monde néerlandais devance son équipier chez Red Bull, Sergio Perez, et George Russell (Mercedes). Belle 5eme place pour le Français Pierre Gasly.

Max Verstappen n’en demandait pas tant… Bien aidé par la défaillance des Ferrari, le pilote néerlandais n’a pas eu à forcer son talent ce dimanche à Bakou pour triompher au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Pour cette 6eme victoire de la saison toute en gestion, il a devancé son équipier chez Red Bull Sergio Perez. Une course marquée par les doublés puisque les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton (malgré de grosses douleurs au dos pour le champion britannique) terminent aux 3e et 4e places. Longtemps 4eme, le Français Pierre Gasly signe une très belle 5eme position au volant de son AlphaTauri. Esteban Ocon (Alpine) est aussi dans les points avec une 10e place.

Leclerc : "Ça fait mal"

"La clé ça a été la gestion des pneus, a commenté Verstappen sur Canal+. En équipe, on a vraiment réussi à faire ça comme il fallait." Si les Red Bull ont dominé leur sujet à l’image de la gestion des pneumatiques, Ferrari a vécu un dimanche en enfer. Parti en pole position, Charles Leclerc a laissé filer Sergio Perez au départ avant d’abandonner au 20e tour. Il s’agit du 3eme abandon de suite du Monégasque, dépité, à chaud, au micro de Canal+ : "Les mots sont difficiles à trouver, ça fait mal. Ça fait trois week-ends de suite. Je suis juste allé voir les mécanos, je n'ai encore parlé à personne. La suite ? A partir de demain je vais essayer d'effacer tout ce qui s'est passé, la motivation est toujours là mais là ça fait mal."

Avant Leclerc, c’est son équipier Carlos Sainz qui avait dû jeter l’éponge, victime d’un problème hydraulique. "On a eu une journée très difficile, déplore l’Espagnol. On a perdu des points mais on doit rester calme. Ce n'est pas une grande journée pour Ferrari." Au championnat du monde, Max Verstappen s’envole avec 150 points devant son équipier Sergio Perez (129). Les Ferrari tenteront de retrouver le sourire et surtout des points dans une semaine au GP du Canada.