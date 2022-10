GP du Japon: "Ce titre est plus beau que le premier", jubile Verstappen

Sacré champion du monde de F1 pour la deuxième fois de sa carrière dans la confusion dimanche après sa victoire au Grand Prix du Japon, le Néerlandais de chez Red Bull, Max Verstappen, savoure un titre qui lui tendait les bras depuis plusieurs semaines.

Deux salles, deux ambiances. Entre Abu Dhabi en 2021 et Suzuka en 2022, l’issue est la même : Max Verstappen s’impose et remporte le titre de champion du monde de F1. Mais si le premier sacre fut conquis au bout du suspense, dans le dernier tour de la dernière course après une bagarre phénoménale avec Lewis Hamilton, ce deuxième titre a été décroché dans la confusion la plus totale au Japon même s’il était attendu depuis plusieurs semaines : "On ne savait pas si on allait avoir tous les points, a commenté le pilote Red Bull au micro de Canal+. On était aussi dans l’attente d’une éventuelle pénalité pour Charles (Leclerc a finalement été rétrogradé à la 3e place après avoir écopé d’une pénalité de 5’’, ndlr). Sans pénalité, ça n’aurait pas été suffisant pour le titre. Quand j’ai fait l’interview où on m’a dit que j’avais gagné, on m’a dit que ce n’était pas suffisant. Je suis revenu au micro et j’ai compris que tous les points avaient été attribués. Là j’ai su que j’avais gagné le titre."

"Spécial de remporter le titre devant les gens de chez Honda"

Malgré cette annonce lunaire, Max Verstappen savait que le titre ne lui échapperait pas. Le Batave en était convaincu depuis le mois de juillet et sa victoire au Grand Prix de France. Le tournant de la saison selon lui. "On savait que le titre allait venir mais c’était spécial de le remporter ici, devant les fans et devant les gens de chez Honda. Ce qu’on a réalisé avec eux ces dernières années est très impressionnant." Et Verstappen de résumer : "Le premier titre était un peu plus émouvant, le deuxième est plus beau."