GP du Mexique: la pole pour Bottas, le coup parfait pour Mercedes

Le Mexique accueille la 18e course de la saison de Formule 1 ce week-end et les Mercedes occuperont la première ligne pour le départ dimanche. Valtteri Bottas prend la pole devant Lewis Hamilton. Les Red Bull se contentent de la deuxième ligne.

Le coup parfait pour Mercedes. Alors que Max Verstappen a connu des difficultés tout au long des qualifications ce samedi, en peinant à maintenir l'arrière de sa Red Bull, les rivaux en ont pleinement profité. Et c'est Valtteri Bottas qui décroche la pole position pour le Grand Prix du Mexique, qui aura lieu ce dimanche (20h). Il devance de peu son coéquipier Lewis Hamilton.

Un problème d'aileron arrière pour Verstappen?

Les Mercedes ont cartonné et les Red Bull ont déçu voire inquiété. Un réglage technique sur l'aileron arrière a visiblement déréglé une machine jusque-là très bien huilée. Même si Max Verstappen s'en défend au micro de la F1: "Il semble qu'on ait perdu l'équilibre au fil des deux qualifications. Même sans un excellent équiibre, on aurait peut-être pu se battre pour la pole mais il s'est passé quelque chose devant moi. Il a fallu le réparer mais tout allait bien quand on est partis en qualification, ce n'était pas l'idéal mais je ne pense pas que ce soit l'explication."

Même Hamilton ne comprend pas

Un manque d'explications qui se ressent aussi chez le principal concurrent du Néerlandais, Lewis Hamilton: "Valtteri a fait un travail incroyable, je suis très fier de lui. Il a très bien piloté et c'est très bien pour l'équipe. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour les Red Bull, ils avaient jusqu'à six dixièmes de mieux que nous... je suis aussi choqué que tout le monde mais j'accepte ce résultat avec plaisir."

Sous l'ovation de son public, Sergio Perez prend la quatrième place, devant Pierre Gasly. Mercedes puis Red Bull, avec un côté gauche un peu plus favorable au départ... ce qui rend encore plus alléchant ce nouveau duel en perspective au départ à Mexico. On ne s'en lasse pas.