F1: Hamilton promet de ne pas se crasher contre Verstappen pour obtenir le titre

Lewis Hamilton promet de ne pas dépasser les limites dans sa rivalité avec Max Verstappen pour le titre mondial en F1, ce week-end lors du Grand Prix du Mexique. Son directeur d’écurie, Toto Wolff, prédit pourtant des étincelles.

Le bras de fer pour le titre mondial de F1 reprend ce week-end lors du Grand Prix du Mexique. Et pour Toto Wolff, directeur de Mercedes, le faible écart entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), 2e à 12 points du Néerlandais, promet des empoignades musclées entre les deux hommes, comme aux plus belles heures du duel Prost-Senna. En 1989, le Français avait remporté le titre après un accrochage avec le Brésilien lors du dernier Grand Prix de la saison au Japon. Une issue que Lewis Hamilton n’imagine pas.

"Je n'ai jamais remporté de championnat de cette façon"

"Je n'ai jamais remporté de championnat de cette façon et je ne le voudrais jamais, a déclaré le septuple champion. Je suis ici pour gagner de la bonne manière et c'est grâce à de l'habileté, de la détermination et du travail acharné."

Hamilton s’est déjà violemment accroché avec son rival à deux reprises cette saison à Silverstone et Monza. Mais il se défend de vouloir adopter une conduite agressive pour faire son retard. "Vous savez comment j'ai gagné mes championnats dans le passé, a-t-il poursuivi. Je veux toujours le gagner de la bonne manière et si tu le perds, il faut le perdre de la bonne façon, avec dignité et sachant que vous avez tout donné. Tout ce que vous pouvez faire est de tout donner et de travailler aussi dur que possible, si cela ne fonctionne pas, vous vivez pour vous battre un autre jour."



Verstappen a aussi balayé la comparaison avec le duel Prost-Senna. "Je ne pense pas vraiment aux combats historiques précédents entre deux pilotes et à ce qu'ils ont fait, a-t-il déclaré. C'est le passé, je me concentre juste sur ce que je dois faire sur la piste, pour faire de mon mieux. C'est comme ça qu’on gagne le championnat, en obtenant le plus de points disponibles et en essayant de battre votre rival."