GP d'Abu Dhabi: Mbappé, Lineker, Owen... Les réseaux sociaux s'enflamment après le sacre de Verstappen

Sur les réseaux sociaux, plusieurs stars ont réagi à la fin de Grand Prix épique à Abu Dhabi et au sacre de Max Verstappen: Kylian Mbappé mais aussi tout le sport britannique ou presque, qui a du mal à accepter la défaite de Lewis Hamilton.

Ils n'en reviennent pas. Comme beaucoup derrière leur écran ce dimanche, Kylian Mbappé ou encore Gary Lineker ont halluciné devant cette fin de Grand Prix d'Abu Dhabi qui a vu Max Verstappen (Red Bull) sacré. Le champion du monde français n'en croyait pas ses yeux. Sur son compte Twitter, il s'est fendu d'un court message avec trois emojis "choquées".

"Je ne pense pas qu'Hamilton paiera une bière de sitôt à Latifi"

De son côté, le Britannique Gary Lineker n'a visiblement pas aimé la décision de la direction de course dans le final de ce GP. "Quelle blague, cela pue", a lancé l'ancien footballeur anglais sur son compte Twitter. Quelques minutes après l'arrivée, il a salué la classe de la réaction de Lewis Hamilton après sa défaite. Avant d'enfin féliciter le grand gagnant du jour: "Félicitations à Max Verstappen pour son premier championnat du monde. Il n'est pas à blâmer pour les décisions. C'est un pilote absolument superbe et il nous a offert la saison la plus incroyable." Il finit par revenir au football ironiquement, en commentant le match de Leicester face à Newcastle : "Quoi qu'il en soit, revenons au football et Leicester mènent déjà 2-0. Juste besoin d'éviter une voiture de sécurité et ce devrait être une victoire."

Une déclaration que d'autres journalistes anglais rejoignent, à l'image de Jonathan Liew. "C'est ce qui arrive lorsqu'un sport décide de se transformer en divertissement scénarisé, a estimé le membre de la rédaction du Guardian. Les règles cessent d'être des règles. Le seul principe directeur est ce qui vend le produit." Journaliste pour The Athletic, Simon Johnson préfère ironiser sur la défaite de Lewis Hamilton : "Je ne pense pas que Hamilton paiera une bière de sitôt à Latifi ou à Giovinazzi. Par contre, Max (Verstappen) pourrait."

"Je retourne au foot, personne ne triche à ça"

Michael Owen, en vacances avec sa famille, a demandé à ses followers de lui expliquer cette fin de course: "Week-end en famille à Londres donc je n'ai pas regardé la F1. Je l'ai suivi ici et je n'arrive toujours pas à déterminer s'il s'agissait simplement de circonstances malheureuses pour Lewis Hamilton ou s'il y avait un peu de malhonnêteté ?" Après avoir lu quelques réponses, l'ancien international anglais a tranché : "Ok, donc ce n'est pas aussi grave que je le craignais !!!" Puis il conclut avec ironie : "Je retourne au foot, personne ne triche à ça."