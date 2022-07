Grand Prix de France: pourquoi Hamilton ne participera pas aux premiers essais au Castellet

Lewis Hamilton ne sera pas présent pour les premiers essais du Grand Prix de France, ce vendredi au Castellet. La star britannique cèdera le volant de sa Mercedes au Néerlandais Nyck De Vries en raison d’un nouveau règlement en vigueur cette saison.

Les spectateurs du Castellet vont devoir patienter un peu avant de voir à l’œuvre Lewis Hamilton ce week-end. La star de Mercedes ne participera pas aux premiers essais du Grand Prix de France, prévus vendredi dans le Var. Le septuple champion du monde cédera son volant à Nyck De Vries en raison d’un nouveau règlement. Le texte impose aux écuries d’utiliser des pilotes débutants lors de sessions occasionnelles. A deux reprises, minimum. Mercedes a choisi le sud de la France pour répondre à cette obligation.

Toto Wolff, le patron de l’écurie, l’a officiellement confirmé. De Vries sera donc sur la piste à la place d’Hamilton pour entamer ces trois jours de Grand Prix. Le Néerlandais de 27 ans, nommé pilote d’essai et de réserve l’an passé, court habituellement en Formule E. Il avait rejoint le programme des jeunes pilotes de Mercedes en 2010. Ce sera sa deuxième expérience de ce type puisque De Vries a déjà conduit la Williams d’Alex Albon en mai dernier, lors des essais du Grand Prix d’Espagne.

Un début de saison difficile pour Hamilton

Hamilton, lui, se prépare à disputer la 300e course de sa carrière. Après un début de saison difficile, le taulier de 37 ans est actuellement 6e du championnat du monde, derrière Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz Jr (Ferrari) et George Russell, son coéquipier chez Mercedes. Mais après avoir pris la 3e place du Grand Prix d’Autriche, il y a deux semaines, il semble retrouver de meilleures sensations.

"Nous avons marqué trois podiums lors des sept premières courses, et nous en avons maintenant atteint quatre lors des quatre dernières, observe Toto Wolff. Je suis satisfait de l'élan que nous construisons, et cela reflète les efforts colossaux de l'équipe. Notre compréhension de la W13 s'améliore à chaque tour et c’est encourageant de voir que ça se reflète sur notre développement et nos résultats. Nous devons continuer à courir après ces derniers dixièmes et apporter de nouveaux développements aux voitures, y compris ce week-end en France."