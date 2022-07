F1: "La hiérarchie peut vite changer", Ocon met la pression sur les Mercedes

Esteban Ocon, invité de l'Intégrale Sport ce mercredi avant le Grand Prix de France programmé ce week-end, ambitionne de bousculer Mercedes à bord de son Alpine jusqu'au terme de la saison de Formule 1.

"Je me sens très bien. Pour moi c’est super spécial de rouler à la maison, devant mes supporters." C’est confiant, excité et ambitieux qu’Esteban Ocon aborde le Grand Prix de France, programmé ce week-end sur le circuit Paul Ricard. "Est-ce que c’est le rendez-vous le plus important de l’année ? Pour moi oui, même s’il y a les mêmes points qu'ailleurs. C’est un Grand Prix que j’attends depuis très longtemps. Je n’avais pas pu rouler là-bas en 2019. C’est un truc de fou cette semaine. Je vais avoir ma tribune pour la première fois de ma carrière dans le dernier virage du Paul Ricard", a confié le Normand ce mercredi dans l’Intégrale Sport sur RMC.

Cinquième lors du dernier GP en Autriche, pour la 100e course de sa carrière à 25 ans, et huitième au classement des pilotes avec 52 points, il ne compte pas s’arrêter là. Rivaliser avec Mercedes au volant de son Alpine fait clairement partie de ses objectifs. "Ça se passe plutôt bien en ce moment, la voiture monte en puissance et l’équipe amène des nouveautés. On voulait progresser cette année avec les nouvelles règles et c’est ce qu’on est en train de faire. On a encore des choses à régler comme la fiabilité. On a aussi des déficits en performance mais le top 5 en Autriche montre qu’on est sur la bonne direction. S’il y a des opportunités sur le Paul Ricard, on sera là pour les saisir. On n’était pas loin des Mercedes en Autriche, la hiérarchie peut vite changer. Il ne faut pas sous-estimer les autres mais on fait du bon travail", a-t-il souligné.

Il défend le GP de France

L’an dernier, c’est Max Verstappen qui s’était imposé en patron au Castellet devant Lewis Hamilton. Ocon, lui, avait vécu un week-end compliqué sur ce circuit qui est menacé de disparaître du calendrier au bénéfice de nouvelle courses. Le GP de France verra son contrat actuel arriver à échéance en fin d'année. "J’entends beaucoup de rumeurs sur le GP de France comme quoi ce serait compliqué pour la suite, a réagi Ocon sur RMC. J’ai eu quelques discussions, j’ai vu aussi des déclarations de la F1 comme quoi ils cherchaient des solutions pour un futur GP de France, potentiellement dans une ville, ce qui pourrait être intéressant. La France a une place hyper importante dans le sport automobile, on a les plus belles marques d’automobile, on a eu des pilotes exceptionnels par le passé. Et ça s’appelle Grand Prix partout où on va dans le monde. C’est hyper important d’avoir un Grand Prix de France."

Et d’ajouter : "On découvre des belles pistes, mais les pistes historiques comme Monaco, Spa et Paul Ricard doivent rester dans le calendrier. Ou alors il faudrait trouver des solutions pour alterner d’une année à l’autre et quand même garder l’histoire de la F1." Dans l’Intégrale Sport, Ocon s’est également confié sur son avenir : "Pour l’instant je suis complètement dédié à Alpine. On a un projet au long terme. C’est rare de signer un contrat si long en F1. On monte en puissance donc j’espère qu’on pourra décrocher des podiums et avoir des victoires. Je suis content avec Alpine. On ne sait jamais ce que le futur peut amener mais pour l’instant mon futur est avec Alpine jusqu’en 2024."