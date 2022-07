GP d'Autriche: le message fort d'Hamilton, "écoeuré" par le comportement de certains fans

Après la vague de témoignages sur les réseaux sociaux et le communiqué de la F1 en marge du Grand Prix d'Autriche, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a dénoncé sur son compte Instagram les insultes entendues dans les tribunes du circuit, à Spielberg.

Sa réaction était attendue. Cible des sifflets de certains supporters néerlandais présents ce week-end pour le Grand Prix d'Autriche, au Red Bull Ring, Lewis Hamilton (Mercedes) a réagi ce dimanche à une autre polémique qui touche la course.

Une enquête ouverte par la F1

Depuis quelques heures, une vague de témoignages déferle sur les réseaux sociaux, faisant état d'actes de harcèlement physique, moral voire sexuel dans les tribunes. Des agressions caractérisées accompagnées d'insultes racistes, sexistes ou homophobes qui se multiplient sur Twitter.

Ce dimanche matin, la F1 elle-même a publié un communiqué où elle explique ouvrir une enquête afin d'apporter la lumière sur ces faits. "Nous avons été informés de rapports selon lesquels certains fans auraient fait l'objet de commentaires totalement inacceptables lors de l'événement. Nous prenons cela très au sérieux et avons soulevé cette question avec le promoteur et la sécurité, avant de parler à ceux qui ont signalé ces incidents. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré et tous les fans doivent être traités avec respect."

"Assister à un Grand Prix ne devrait jamais être source d'anxiété ou de douleur pour les fans"

Sur son compte Instagram, le septuple champion du monde adresse donc un message appelant à la responsabilité de chacun et invite toutes celles et ceux victimes de ces insultes et autres comportements déviants à les signaler aux forces de sécurité ainsi qu'à l'organisation de la course. "Ecœuré et déçu d’entendre que certains fans sont victimes de comportements racistes, homophobes ou abusifs sur le circuit ce week-end. Assister au Grand Prix d’Autriche ou à n’importe quel autre GP ne devrait jamais être source d’anxiété ou de douleur pour les fans. Quelque chose doit être fait pour que les courses se disputent dans des conditions sûres pour tous. S’il vous plait, si vous assistez à des choses comme ça, signalez-le à la sécurité ou à @f1. On ne peut pas s’asseoir et laisser passer ça."

Près de 200.000 fans sont attendus à 15h pour le départ du Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg, dont près de 50.000 néerlandais qui avaient déjà investis en masse les lieux samedi lors de la course sprint.