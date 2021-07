Le film sur Michael Schumacher, soutenu par sa famille, le 15 septembre sur Netflix

Le premier film-documentaire sur Michael Schumacher, soutenu par sa famille, sera disponible le 15 septembre sur Netflix.

C'est un évènement. Le film-documentaire sur Michael Schumacher, le premier soutenu par sa famille, sera disponible à partir du 15 septembre sur Netflix. Titré sobrement "Schumacher", il présentera la vie du "pilote de course, icône du sport, légende". Septuple champion du monde de Formule 1, vainqueur de 91 Grands Prix, l'Allemand (52 ans) a été victime d'un grave accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel. Après six mois de coma, "Schumi" a continué de recevoir des soins mais son état de santé et l'étendue exacte des séquelles de l'accident sont restés extrêmement secrets.

Sa femme Corinna, ses enfants Gina et Mick (pilote de Haas cette saison en F1) et son frère Ralf ont participé au tournage du film. La manager historique de Michael Schumacher, Sabine Kehm, présente le film comme "le cadeau de la famille au mari et père bien-aimé". De grandes personnalités du monde de la F1 ont aussi été interrogées, comme Jean Todt, Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill et David Coulthard.

Des "interviews rares" et des images d’archives inédites

Les producteurs, de la société allemande B14, annoncent des "interviews rares" et des images d’archives inédites. "Le documentaire explore les nombreuses facettes qui ont fait et définissent cet athlète complexe et l'accompagne dans son ascension fulgurante dans ce sport exigeant et dangereux, suivi par des millions de personnes dans le monde. Sa forte volonté et son combat triomphal pour gagner contre vents et marées placent Michael Schumacher au centre de l'attention mondiale. Le parcours de Michael Schumacher a captivé l'imagination de millions de personnes, mais il y a bien plus que la course automobile dans le succès de cet homme très privé. Ce n'est pas seulement son esprit combatif et sa recherche de la perfection qui définissent Michael Schumacher en tant que personne. Au cœur de l'histoire de Michael se trouvent ses parents, ses enfants et Corinna Schumacher, son plus grand soutien et l'amour de sa vie. Ils sont maintenant prêts à raconter son histoire..."