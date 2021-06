Tennis: Netflix va sortir un docu-série sur Osaka

Naomi Osaka, qui a renoncé en cours de Roland-Garros après avoir boycotté les médias et évoqué sa santé mentale, fait l’objet d’un docu-série qui sera diffusé sur Netflix en juillet 2021.

Habitué des séries à succès sur le sport ("Formula 1: Drive To Survive", "The Last Dance" et bien d’autres), Netflix va sortir une docu-série sur la tenniswoman Naomi Osaka, actuellement numéro un mondiale et au coeur de l'actualité après son retrait de Roland-Garros. La plateforme avait annoncé le développement du projet en février 2020 mais le tournage, lui, a commencé bien avant, en août 2019. Il s’étirera jusqu’à la sortie des trois épisodes programmée la semaine du 13 juillet, soit deux jours après la fin de Wimbledon (28 juin – 11 juillet) et en pleine préparation de la star japonaise pour les Jeux olympiques.

Le documentaire pourrait donc contenir la grosse actualité qui entoure actuellement la numéro 1 mondiale. Cette dernière s’est en effet retirée de Roland-Garros après la polémique suscitée par son boycott des médias. Sanctionnée d’une amende après avoir snobé la presse après sa victoire lors du premier tour du Grand Chelem français, elle a finalement déclaré forfait pour mettre un terme au débat tout en soulignant ses failles mentales.

"Je n'ai jamais voulu être une source de distraction et j'accepte le fait que mon timing n'était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair, a reconnu Osaka dans un long message sur son compte Twitter. Plus important encore, je ne banaliserai jamais la santé mentale ni n'utiliserai ce terme à la légère. La vérité est que j'ai souffert de longs épisodes de dépression depuis l'US Open en 2018 et j'ai eu beaucoup de mal à y faire face."

Djokovic au soutien

Naomi Osaka avait aussi expliqué s’être sentie "vulnérable et anxieuse" dès son arrivée à Paris. "J'ai pensé qu'il valait mieux prendre soin de moi et ne pas assister aux conférences de presse, s’est-elle justifiée. Je l'ai annoncé de manière préventive parce que j'ai l'impression que les règles sont en partie dépassées et je voulais le souligner. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introvertie, et tous ceux qui m'ont vu aux tournois auront remarqué que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale." Elle a, depuis, reçu le soutien de nombreux joueurs, dont Novak Djokovic, et des quatre Grands Chelems. La séquence s’annonce très attendue dans le docu Netflix.