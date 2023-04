EN DIRECT - F1: le week-end commence mal pour Alpine, la monoplace de Gasly prend feu pendant les essais

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la première séance de qualifications ce vendredi, sur la base d'un nouveau format inauguréc ce week-end. Celle-ci déterminera la grille de départ pour la course dimanche. La journée du samedi sera, elle, consacrée au sprint. Les pilotes prendront la piste pour une deuxième séance de qualifications (appelée "Sprint Shootout"), sur le même modèle que celle du vendredi mais plus courte, qui déterminera l'ordre de départ pour la course sprint disputée le même jour.