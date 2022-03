Le patron de la F1 va demander plus de réalisme à la série de Netflix

Comme le champion du monde Max Verstappen qui ne souhaite plus intervenir dans la série "Drive To Survive", les observateurs sentent que l’aspect "divertissement" de la série prend le pas sur la réalité des paddocks. Le PDG de la F1 a annoncé qu’il allait s’entretenir avec Netflix.

Il a fallu des critiques du champion du monde en titre, Max Verstappen, pour que le PDG de la F1 Stefano Domenicali souhaite rencontrer les producteurs de la série Netflix "Drive To Survive" (Pilotes de leur destin). Le Néerlandais a décidé de boycotter la nouvelle saison, tournée la saison dernière, celle de son sacre et disponible depuis trois semaines sur la plateforme pour la raison suivante. "Ils ont mis en scène quelques rivalités qui n'existent pas vraiment", a-t-il expliqué.

Esteban Ocon a de son côté déclaré sur RMC: "C’est un show à l’américaine. Ce qu’on voit n’est pas toujours la réalité". Lui l’accepte, Max Verstappen non. Cela pose un problème pour Stefano Domenicali: "Un pilote qui ne souhaite pas participer parce qu’il ne se sent pas représenté de la bonne façon, ce n’est pas une bonne chose".

"Un ton a été utilisé qui visait à dramatiser l'histoire"

"On doit parler avec Netflix car la série ne doit surtout pas travestir la réalité, sinon ça n’a plus d’intérêt. On doit aussi en discuter avec les pilotes pour nous assurer que le projet continue de séduire mais sans déformer l’âge et le sens du sport que nous vivons tous les jours" a déclaré le PDG de la F1 auprès de Motorsport.com.

Il n’a pas caché "qu’afin de susciter l’intérêt d’un nouveau public, un ton a été utilisé qui, à certains égards, visait à dramatiser l'histoire". Les résultats de la série ont cependant été très positifs, en attestent les audiences qui ont augmenté de 4% par rapport à la saison 2020. Et de 48% en France en terme d’audience cumulée sur la saison.