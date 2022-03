F1: pourquoi Verstappen a refusé de participer à la série sur Netflix

Ce vendredi, la diffusion de la saison 4 de la série Netflix "Drive to Survive" commencera. Interrogé en conférence de presse sur son absence, Max Verstappen a expliqué ne pas aimer le "battage médiatique."

À partir de ce vendredi, la saison 4 de la série Netflix "Drive to Survive" consacrée à la Forume 1 se fera sans la présence de Max Verstappen. Le champion du monde apparaîtra évidemment à l'écran, mais il ne donnera pas d'interview.

En octobre dernier, le pilote avait dénoncé auprès de l'agence Associated Press cette tendance du documentaire à exagérer certains évènements : "En tant que pilote, je n'aime pas en faire partie. Ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas en faire partie."

En conférence de presse ce jeudi, le Néerlandais a de nouveau expliqué les raisons de son absence: "Je pense que c'était déjà gâché après la saison 1. Je suis un gars assez terre à terre et je veux juste des faits et pas de battage médiatique". Actuellement, Verstappen participe au premier jour des seconds essais de pré-saison à Bahreïn. Le premier Grand Prix de l'année aura lieu le 20 mars.

Les raisons de sa prolongation avec Red Bull

Il a aussi parlé de son avenir. Prolonger jusqu'en 2028 son contrat avec Red Bull, l'écurie qui l'a amené au titre mondial en Formule 1 la saison dernière, a été une "décision facile" d'abord car il y passe de "bons moments", a assuré le Néerlandais Max Verstappen jeudi.

"Bien sûr, le succès est très important, c'est ce que nous visions et nous avons remporté le championnat l'an dernier, c'était nécessaire, disons. Mais je trouve aussi important de passer de bons moments en F1", a-t-il expliqué.

"Quand vous vous amusez avec les gens avec lesquels vous travaillez, ce qui est mon cas, pourquoi changer ?", a-t-il interrogé, s'exprimant pour la première fois depuis l'annonce de sa prolongation de contrat le 3 mars. "Je crois au projet dans son ensemble, en ce qui va arriver, j'apprécie de travailler avec tout le monde dans l'équipe et je passe de très bons moments, donc ça été une décision assez facile au final."

Interrogé sur le risque de prolonger au-delà de l'introduction de nouveaux moteurs dans le championnat en 2026, Verstappen a encore affiché sa "confiance". "Pour mon précédent contrat, il y avait aussi quelques inconnues mais je crois que tout ira bien dans l'équipe car ils m'ont déjà montré qu'ils savaient très bien gérer ce genre de situations", a répondu le pilote de 24 ans, dont le précédent contrat expirait fin 2023.

Arrivé en F1 en 2015 à 17 ans chez Toro Rosso, la petite soeur de Red Bull, Verstappen a été promu courant 2016, remportant son premier GP avec Red Bull en Espagne, pour devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire à 18 ans 7 mois et 15 jours. Il est également le plus jeune à avoir pris le départ d'un GP, à avoir marqué des points et à être monté sur un podium.