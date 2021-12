F2: talon cassé, contusions… Fittipaldi présente ses blessures après l‘accident avec Pourchaire

Pris dans une terrible collision avec la voiture du Français Théo Pourchaire, le Brésilien Enzo Fittipaldi a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux, publiant une photo de lui à l’hôpital avec le pouce levé.

Théo Pourchaire s’inquiétait davantage pour le Brésilien Enzo Fittipaldi que pour lui-même, après le spectaculaire accident impliquant les deux pilotes, survenu au départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce dimanche, en Formule 2. La monoplace du Français est restée bloquée sur la grille, avant d’être percutée par l’arrière par celle du Brésilien qui s’élançait du 18e rang. Les deux pilotes ont été transportés à l’hôpital le plus proche une fois extraits de leur voiture.

Pourchaire va "globalement bien"

"Je suis très reconnaissant de ne m'être cassé que le talon et d'avoir quelques coupures et contusions, a rassuré Enzo Fittipaldi sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour les messages, ainsi qu'à la FIA et au personnel médical pour avoir pris grand soin de moi. Je suis très heureux que Théo aille bien. Je serai bientôt de retour en piste et plus rapide que jamais."

Certainement soulagé de savoir son homologue sain et sauf, Théo Pourchaire lui a souhaité un prompt rétablissement."Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que je vais globalement bien. Pour le moment, je ne sais pas si c'est la fin de la saison pour moi. Mais le plus important, ce n'est pas ça. C'est que c'était vraiment un gros accident et que Enzo est blessé. Je lui souhaite la meilleure récupération possible", a écrit Pourchaire dimanche soir, sur son compte officiel.