F2: Pourchaire donne de ses nouvelles après son crash au GP d’Arabie saoudite

Grand espoir du paddock en Formule 2, Théo Pourchaire a été victime d’un accident impressionnant, dimanche en Arabie saoudite. Le pilote français, 18 ans, a donné des nouvelles de lui rassurantes quelques heures après, sur ses réseaux sociaux.

L’image, impressionnante, avait inquiété, mais rapidement les nouvelles avaient été rassurantes. Victime d’un accident spectaculaire, dimanche au départ du Grand Prix de Formule 2 d’Arabie saoudite, Théo Pourchaire avait dû être transporté vers le centre médical de Djeddah dans la foulée.

Le jeune français de 18 ans, percuté par l’arrière par le Brésilien Enzo Fittipaldi (20 ans) alors que sa monoplace ne démarrait pas en troisième ligne, avait passé des examens, qui ne se sont pas révélés alarmants.

Alors que son entourage avait indiqué dimanche à RMC Sport que le petit prodige originaire de Grasse (Alpes-Maritimes) "allait bien", ce dernier, prétendant au titre de champion du monde dans la catégorie antichambre de la F1, a également donné des nouvelles dans la foulée sur ses réseaux sociaux.

"Je ne sais pas si c'est déjà la fin de la saison pour moi"

Bien que conscient de l’impact impressionnant qu’il a subi au volant de sa ART, le Français souhaite surtout que les messages de soutien aillent au pilote brésilien, héliporté "conscient" vers le même hôpital.

"Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que je vais globalement bien! Pour le moment, je ne sais pas si c'est déjà la fin de la saison pour moi. Mais le plus important n'est pas ça, c'était vraiment un très gros (accident) et Enzo est blessé. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible!", a tweeté le pilote qui, en cas de succès, aurait succédé à Mick Schumacher, le fils de Michael.

Considéré comme l’un des pilotes les plus prometteurs de sa catégorie, Théo Pourchaire était devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F2 en s’imposant cette année à Monaco. Il avait également piloté une Formule 1 lors d'une séance d'essais, organisée début août, en marge du Grand Prix de Hongrie.

Un temps espéré dans un baquet de Formule 1 pour la saison 2022, le membre du Sauber Team Junior devra encore patienter avant de débuter dans la catégorie reine. Le dernier espoir du prometteur pilote tricolore s’est envolé à la mi-novembre avec l’annonce de la nomination du Chinois Guanyu Zhou à la place de l’Italien Antonio Giovinazzi, comme futur équipier de Valtteri Bottas au sein de l’écurie Alfa Romeo.