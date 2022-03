Guerre en Ukraine: le pilote russe Rusinov refuse de rouler sous bannière neutre aux 24 Heures du Mans

Sur le compte Instagram de G-Drive Racing, le Russe Roman Rusinov annonce que lui et son équipe ne participeront pas au Championnat du monde d’Endurance. Le pilote de 40 ans refuse "les conditions inacceptables" de la FIA, qui exige des concurrents russes de concourir sous pavillon neutre.

Pilote russe de l’équipe G-Drive, acteur important de l’Endurance depuis 2012 soutenue par le groupe énergétique russe Gazprom, Roman Rusinov refuse notamment de s’élancer aux prochains 24 Heures du Mans (11-22 juin), en réaction à la neutralité demandée sur les compétitions par la Fédération internationale automobile (FIA).

L’homme de 40 ans a annoncé sur Instagram que lui et son équipe préféraient renoncer aux programmes en Endurance, en WEC (le championnat du monde d’Endurance), qui intègre les 24 Heures du Mans, en ELMS, où Rusinov était engagé personnellement, et en IMSA sur le continent nord-américain.

Le nouvel "engagement du pilote" de la FIA contesté

Dans sa langue natale, Rusinov dénonçait dimanche "les conditions inacceptables de la Fédération internationale de l’automobile". Malgré le contexte de guerre en Ukraine, la FIA avait accepté de ne pas suspendre les sportifs russes.

Mais à la condition que "les pilotes russes et biélorusses, les concurrents individuels et les officiels participent aux compétitions uniquement sous statut neutre et sous le drapeau de la FIA, à condition de s’engager spécifiquement et d’adhérer aux principes de paix et de neutralité politique de la FIA", assurait mardi dernier l’instance dans un nouvel "engagement du pilote". Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le monde du sport a banni équipes et athlètes russes de nombreuses compétitions internationales.