Moto: l’enduropale du Touquet repoussé d’un mois à cause du Covid

L’enduro du Touquet, célèbre course moto organisée sur les plages de la Côte d’Opale, a été reporté d’un mois en raison de la cinquième vague de contamination au coronavirus. Il se déroulera du 25 au 27 février.

Il n’est pas encore question d’annulation, comme en 2021, pour le moment. Mais les organisateurs de l’enduro du Touquet ont décidé de s’adapter à la cinquième vague de contaminations au coronavirus qui touche actuellement la France. Ils ont annoncé le report d’un mois de la course, initialement prévue les 28, 29 et 30 janvier prochains. Elle a finalement été programmée du 25 au 27 février 2022.

Possibilité de se faire rembourser à 100% jusqu’au 26 janvier

"Face à la cinquième vague, au nombre important de contaminations journalières et suite aux dernières annonces gouvernementales et en accord la Préfecture, en responsabilité, nous sommes contraints de reporter le 46e Enduropale du Touquet Pas-de-Calais aux 25, 26 et 27 février 2022, indique un message sur Facebook. Ceci afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles l’événement."

Les organisateurs proposent d’annuler l’inscription entre le 7 et le 26 janvier 23h59 pour se faire rembourser à 100% sur la plateforme Engage sport. "Une fois ce délai passé, et ce jusqu’au 13 février 23h59, 50 euros de frais de dossier vous seront facturés, précise le message. Toute annulation après le 13 février, quel que soit le motif, ne sera pas remboursée."

Une conférence de presse sera organisée vendredi à 9h et retransmise en direct sur Facebook afin de donner plus de détails. La course de moto qui se déroule chaque année sur la Côte d'Opale, plus précisément sur les plages du Touquet-Paris-Plage, de Stella-Plage et de Merlimont dans le Pas-de-Calais, est organisée depuis 1975. Elle a été annulée pour la première fois de son histoire en 2021 en raison de la situation sanitaire.