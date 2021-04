GP du Portugal en direct: deuxième victoire de rang pour Quartararo

Bonjour et bienvenue à tous pour suivre le Grand Prix du Portugal, àPortimão, pour le troisième rendez-vous de la saison en Moto GP. Pour rappel, Fabio Quartararo (Yamaha) a décroché sa 11e position ce samedi, devant Alex Rins (Suzuki). et son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac), leader du championnat Sextuple champion du monde de la catégorie, Marc Marquez (Honda) a pris la 6e place sur la grille, malgré un passage par le repêchage des "qualifs" et un problème technique qui l'a privé de temps en piste. Pas mal au retour de neuf mois d'absence à cause d'une fracture de l'humérus droit opérée à trois reprises entre juillet et décembre !.