Le MotoGP va introduire des courses sprint en 2023

Dorna, le promoteur du MotoGP, a confirmé en marge du Grand Prix d'Autriche la mise en place de courses sprint l'an prochain. Elles auront lieu le samedi, sur tous les week-end de Grand-Prix. Le but ? Donner plus de visibilité et apporter plus de spectacles après les années Covid.

Le championnat du monde de MotoGP va lancer en 2023 un format de courses sprint le samedi lors des week-ends de Grands Prix, a annoncé le président de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) samedi. "Il est temps de donner (au MotoGP) plus d'exposition à la télévision mais aussi aux spectateurs - nous avons besoin de plus de spectateurs,- nous avons besoin d'un meilleur spectacle et nous devons combler les samedis", a expliqué Jorge Viegas, président de la FIM, lors d'une conférence de presse conjointe avec la Dorna, le promoteur du championnat et l'IRTA (International Road-Racing Teams Association), qui représente les équipes engagées en MotoGP.

"Totalement stupide", selon Quartararo

Concrètement, la course sprint se déroulera le samedi lors de chaque week-end de course et représentera l'équivalent en distance de la moitié du Grand Prix disputée le dimanche. Ces sprints offriront également des points au championnat - la moitié des points attribués lors de la course principale le dimanche. Avec l'arrivée des courses sprint, le format des week-ends se trouve ainsi chamboulé puisque seules deux séances d'essais - plus longues qu'actuellement - compteront pour les qualifications du samedi (contre trois aujourd'hui avec une dernière séance disputée le samedi matin).

Le samedi, les pilotes auront droit à une dernière séance d'essais sans enjeu avant les qualifications - qui conservent leur format actuel. La course sprint, dont la grille de départ sera déterminée à l'issue des qualifications, doit se tenir plus tard dans l'après-midi (15H00). Le format proposé n'est pas sans rappeler celui adopté depuis l'année dernière en Formule 1, à ceci près qu'en F1, la présence d'une course sprint n'est pas systématique d'un GP à l'autre. En 2022, seuls trois GP ont accueilli des courses sprint.

Cette annonce a pris de court les pilotes quand les premières rumeurs ont commencé à circuler en terres autrichiennes. "Je trouve que c'est totalement stupide", pestait le Français Fabio Quartararo vendredi, dénonçant la fatigue supplémentaire pour les pilotes - et le fait "de faire ça sans avoir demandé les avis des pilotes". L'autre Français de la grille Johann Zarco est lui, plus optimiste: "ça peut être intéressant car, en tant que sportif, ça va changer un peu l'esprit de préparation".