Moto GP: Bastianini en pole position en Autriche, Quartararo 5e

L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) partira en pole position du Grand Prix d'Autriche en MotoGP dimanche, après avoir décroché le meilleur temps des qualifications samedi, tandis que Fabio Quartararo, leader au championnat, s'élancera 5e. Sur le circuit du Red Bull Ring, un tracé promis aux Ducati, l'Italien Fransesco Bagnaia, 3e au classement général, et l'Australien Jack Miller compléteront la première ligne au guidon de leur Ducati.

Mauvaise opération pour Espargaro

"On a connu un bon début de week-end mais aujourd'hui, on a fin un nouveau pas en avant, nous sommes arrivés préparés pour les qualifications", s'est félicité Bastianini, qui signe la première pole de sa carrière en MotoGP. Cette pole position est d'autant plus encourageante pour le pilote qui avait signé un très bon début de saison avec trois victoires, dont la dernière au GP de France en mai - avant de s'effacer du haut du tableau.



Les Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde et Johann Zarco (Ducati-Pramac) partiront respectivement de la 5e et de la 6e place, derrière l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), au départ de la 13e manche de la saison. Aleix Espargaro, deuxième provisoire au championnat à 22 points du leader Quartararo, n'a pas fait mieux que 9e. Au guidon de son Aprilia, l'Espagnol, qui revient d'une fracture au talon, apparaît en difficultés depuis le début de week-end.