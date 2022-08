MotoGP: Quartararo trouverait "stupide" la mise en place de courses sprint l'an prochain

Le MotoGP envisagerait de mettre en place des courses sprint la saison prochaine, à la manière de ce qui existe en Formule 1. Une idée qui n'enchante pas du tout le champion du monde Fabio Quartararo.

La nouvelle n'est pas officielle mais elle fait déjà grincer des dents. Le promoteur du MotoGP, Dorna Sports, pourrait annoncer ce week-end la mise en place de "courses sprint" l'année prochaine, le samedi avant les Grands Prix. Le but : recréer de l'attractivité et redynamiser les week-end de GP. Un principe déjà existant en Formule 2 ou sur certaines courses de Formule 1, en automobile.

Dans l'attente d'éventuelles précisions, le champion du monde français Fabio Quartararo a été interrogé sur le sujet avant la course en Autriche ce week-end. "Je pense que c’est dangereux et stupide, a-t-il réagi au micro de Sky Sports. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que vingt-et-une courses, c’est trop. Si un pilote se blesse, il risque de manquer de nombreux rendez-vous. Ajouter des courses de sprint n’a aucun sens, surtout quand on pense au physique. Après des courses comme Assen (Pays-Bas) ou le Mugello (Italie), vous êtes vraiment épuisé."

Un autre champion du monde beaucoup plus emballé

Dans l'idée, ces sprints pourraient faire la moitié d'une course classique et rapporter en conséquence la moitié des points. Si ces épreuves venaient à être disputées tous les week-end de GP, elles seraient donc déterminantes dans la course au titre mondial.

D'autres pilotes se sont eux montrés un peu plus enthousiastes que Fabio Quartararo. C'est le cas de Joan Mir. "Au final, ça sera mieux pour le spectacle, c'est un fait, a reconnu le champion du monde 2020. Au final, j'apprécie les courses. J'aime plus les dépassements que des séances d'essais donc je n'ai pas de gros problème avec ça. Il faut essayer pour comprendre si c'est bien."