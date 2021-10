MotoGP: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le GP d’Emilie-Romagne, qui peut sacrer Quartararo

Fabio Quartararo peut devenir ce dimanche le premier Français à être sacré champion du monde de motoGP lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Une course à suivre à 14h sur Canal+.

Une grande première pour les sports mécaniques français ? Ce dimanche, Fabio Quartararo a sa première balle de match pour devenir champion du monde des pilotes en motoGP à l’occasion du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Une performance qui serait une première pour un pilote français. Une course qui peut devenir historique à regarder en direct à 14h, sur Canal +. Une course à vivre également à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site.

A trois courses de la fin de la saison de motoGP, le pilote tricolore dispose d’une avance confortable sur son dernier rival, Francesco Bagnaia.

52 points d’avance pour Quartararo

52 points exactement. Sachant qu’un vainqueur de course empoche 25 points, Quartararo deviendra champion du monde ce dimanche s’il conserve au moins 2 points d’avance sur l’Italien ou s’il termine devant ce dernier.



Mais la tâche s’annonce rude après une qualification difficile. Le Niçois s’élancera en 15e position, alors que Bagnaia a décroché la pole position.