MotoGP (Allemagne): Jorge Martin remporte la course sprint, Zarco cinquième

L'Espagnol Jorge Martin s'est adjugé la victoire à l'issue de la course sprint du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP, samedi au Sachsenring. Johann Zarco termine 5e tandis que Fabio Quartararo se classe à une décevante 13e place.

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le sprint du Grand Prix d'Allemagne en MotoGP, septième manche de la saison courue samedi sur le tracé du Sachsenring, devant l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui conserve la tête du championnat. L'Australien Jack Miller (KTM) complète le Top 3, tandis que les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) terminent respectivement 5e et 13e. Grâce à sa victoire, Martin récupère la deuxième place de l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) au classement général provisoire.

La passe de quatre pour Bagnaia ?

Dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne, c'est le champion du monde et actuel leader du classement général Francesco Bagnaia qui s'élancera en pole position.

Le pilote Ducati devancera son compatriote Luca Marini et l'Australien Jack Miller en première ligne. Déjà vainqueur de trois courses depuis le début de la saison, Bagnaia visera la passe de quatre. Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo partiront aux 4e et 12e places. Le départ du GP d'Allemagne sera donné à 14h.