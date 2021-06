MotoGP (Allemagne): Zarco devant Quartararo, magnifique doublé français en qualification

Les Français ont signé un magnifique doublé en qualification du GP d'Allemagne ce samedi. Dimanche, sur le circuit de Sachsenring, Johann Zarco partira en pole devant son compatriote Fabio Quartararo.

Les pilotes français ont régné en maîtres sur les qualifications du GP d'Allemagne, ce samedi. Johann Zarco a signé la pole position sur le circuit de Sachsenring devant son compatriote - et leader du championnat du monde - Fabio Quartararo. Derrière le duo tricolore, c'est l'Espagnol Aleix Espargaro qui partira troisième sur la grille de départ.

C'est la sixième pole en catégorie reine et la première cette saison pour Zarco, dauphin de Quartararo au championnat du monde, qui a réalisé le meilleur temps avant de chuter de manière spectaculaire mais sans gravité. Avant cette 8e manche, Zarco a 14 points de retard sur Quartararo au classement mondial. Le pilote Ducati-Pramac est en quête d'une première victoire en MotoGP.

Zarco : "Tout a fonctionné"

"Le tour était nickel. (...) Tout a fonctionné!", a réagi au micro de Canal+ Johann Zarco. "On est un peu en difficulté depuis le début du week-end, mais j'ai fait de mon mieux et je suis finalement content, on a un bon rythme, on verra demain", a de son côté analysé Quartararo, privé d'une 6e pole position d'affilée par son compatriote.

Vendredi, lors de la première séance d'essais libres, Quartararo avait lourdemment chuté à la sortie du virage 12 du circuit. Le Français s'était relevé en se tenant le poignet droit, avant de rassurer sur son état. Au regard de sa jolie performance ce samedi en qualification, force est de constater que le pilote Yamaha est en pleine possession de ses moyens.