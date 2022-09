MotoGP (Saint-Marin): Bagnaia poursuit sa belle série, week-end compliqué pour Quartararo et Zarco

Francesco Bagnaia est le grand vainqueur de ce Grand Prix de Saint-Marin. Après un gros départ où plusieurs pilotes, dont Johann Zarco, ont été contraints à l’abandon, Fabio Quartararo a peiné à se détacher de sa cinquième place.

Les qualifications du Grand Prix de Saint-Marin n’avaient pas mis les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo dans les meilleures dispositions. Sur la grille de départ, les compatriotes ont respectivement commencé la course aux 6e et 8e positions. Mais le départ a été synonyme de gros coup dur pour le pilote de Ducati. Suite à un mauvais départ, le Français est pris dans une grosse chute, l’obligeant ainsi à abandonner la course.

Profitant des nombreuses chutes, dont celle de Jack Miller qui avait accroché la pole position durant les qualifications, Quartararo passe instantanément de la 8e à la 6e place. Aux prises avec l’Espagnol Aleix Espargaro, le champion du monde fini pas devancer son opposant et remonte à la cinquième place. Mais la remontée s’arrête là pour le pilote de Yamaha. Longtemps aux prises avec Luca Marini afin d’accrocher la quatrième place, le Français n’a finalement pas réussi à inverser la tendance.

Quartararo a tout de même eu droit à son moment de frisson. Après avoir atteint à un moment un retard d’environ 2 secondes, celui qui était 8e au début de la course a réduit en fin de course cet écart à 0.269 secondes. Mais fermement accroché à sa position, Marini n'a laissé aucune marge de manœuvre à son opposant pour le dépasser.

Belle série en cours pour Bagnaia

C’est l’homme en forme du moment dans cette saison de MotoGP. S’il y en a un qui a su profiter de la chute de Jack Miller c’est Francesco Bagnaia. D’abord à la lutte avec Enea Bastianini pour la place de leader, l’Italien a seulement eu besoin de trois tours pour prendre les devants.

À partir de là, celui qui a obtenu sa quatrième victoire d’affilée arrivera à conserver sa place. Bastianini est tout de même passé très proche de l’exploit en pensant décrocher sur le fil la place de leader. Avant de franchir la ligne d’arrivée, la différence entre les deux hommes était seulement de 34 millièmes de secondes.

Si Quartararo conserve toujours sa première place au classement des pilotes, Bagnaia commence à mettre une grosse pression au champion du monde. 30 points séparent les deux hommes. Avant le début de la course, le Français avait été interrogé sur la possibilité que cette course représente un tournant dans la saison. Cela pourrait bien être le cas. De son côté, le pilote de Yamaha préférait rester flou en se contentant d’un "on verra bien."