Moto GP: Bastianini s'impose au Grand Prix de France, Quartararo au pied du podium

Devant son public, sur le circuit Bugatti du Mans, Fabio Quartararo a pris la quatrième place du Grand Prix de France ce dimanche, devant son compatriote Johann Zarco. L'Italien Enea Bastianini a récolté la victoire, après avoir poussé Francesco Bagnaia à la faute.

Le public français attendait beaucoup de Fabio Quartararo et Johann Zarco, les deux représentants tricolores en Moto GP. Un an après le podium des deux hommes, sur un circuit Bugatti au Mans alors à huis clos, plus de 110.000 personnes étaient là pour encourager le champion du monde en titre et son compatriote. Ils ont pris respectivement ce dimanche la quatrième et la cinquième places.

Ce sont les Ducati qui ont fait la course en tête, avec d'abord Jack Miller qui avait pris le meilleur départ mais c'est son coéquipier Francesco Bagnaia qui a longtemps mené. L'Italien a fini malgré tout par craquer à sept tours de l'arrivée, laissant la victoire à son compatriote italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini). Après une passe d'armes entre les deux hommes, Bagnaia est tombé à six tours de l'arrivée, perdant très gros dans l'affaire.

Quartararo garde quatre points d'avance au championnat

Après cette septième manche, Fabio Quartararo reste malgré tout leader du championnat du monde, grâce à sa quatrième place. Le pilote Yamaha garde quatre points d’avance sur Aleix Espargaró, qui a terminé juste devant lui, troisième. Grâce à son troisième succès de l'année, Bastianini revient lui à huit points de Quartararo.

Parti en quatrième position, Quartararo a raté son départ, en étant neuvième après le premier virage. S'il a remonté plusieurs concurrents, dont Marc Marquez, Fabio Quartararo a profité aussi de la chute de Joan Mir et de Francesco Bagnaia. L'opération est bonne tout de même pour Quartararo, qui reste régulier en vue du championnat.

Le prochain rendez-vous aura lieu dans deux semaines, sur le circuit du Mugello, pour le Grand Prix d'Italie.