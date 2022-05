Moto GP: au Mans, la folie des passionnés de moto avant le Grand Prix de France

Ouvertes entièrement pour la première fois depuis 2019, les tribunes du circuit Bugatti, au Mans, font le plein pour le Grand Prix de France ce dimanche. Un engouement particulier, lié à la frustration de ces deux dernières années et aux performances historiques des pilotes français.

Il est 7 heures du matin ce dimanche et les tribunes du circuit Bugatti du Mans sont déjà presque pleines. Dans les allées, les sourires sont de sortie, comme les casquettes et les t-shirts aux couleurs des Français Johann Zarco et Fabio Quartararo. Des drapeaux bleu-blanc-rouge fleurissent dans les tribunes et le public se lève quand les tricolores foncent dans la ligne droite.

La frustration du Covid

"C’est génial, on revit, les gens sont souriants, tellement sympas", sourit Lisiane, casquette de Zarco sur la tête, accompagnée du t-shirt de Quartararo. "J’ai un faible pour Zarco mais on est chez nous, avec deux Français, c’est dingue !". "Pour nous, c’est comme des vacances, on est dans l’ambiance", ajoute Michel, son conjoint. L’euphorie est bien présente, au moins à la hauteur de la frustration de ces deux dernières années, où le Covid n’avait pas permis aux fans de remplir les tribunes (jauge à 5000 en 2020, huis clos en 2021). "On regardait à la télé et c’était frustrant, on habite juste à côté !", se souvient Mathieu, casque anti-bruit sur les oreilles.

Près de 110.000 personnes

Les campings sont pleins, les "Fabio, Fabio" résonnent, des enfants accompagnent les parents… "C’est vraiment fou de les voir en vrai, c’est une communauté en fait, un mode de vie. Ça me donne envie de passer le permis moto", sourit Mathilde, venue en famille depuis Arras, dans le Nord. Beaucoup d’autres sont arrivés à moto, comme en pèlerinage. "On a vendu près de 95.000 billets, se félicite Claude Michy, organisateur du Grand Prix. Avec la gratuité pour les moins de 16 ans, les jeunes, on devrait avoir plus de 110.000 personnes ce dimanche, un record."

Lui aussi sent un vrai changement: "A l’époque, je me souviens qu’on parlait plus d’un joueur de tennis français éliminé d’un tournoi en huitièmes de finale que de Johann Zarco, double champion du monde en Moto2. Ça a changé aujourd’hui, car Fabio est champion du monde, populaire et dans son temps. Il donne des coups d’envoi avec Messi au PSG, pose avec Lewis Hamilton en F1. Le diffuseur a aussi fait un gros travail. Et Johann est également un super pilote, talentueux et intelligent."

Les pilotes Français le sentent, à l’image de Fabio Quartararo: "C’est surtout quand on sort des stands, quand on rentre, on voit vraiment leur soutien. Ça fait vraiment plaisir. Dans le tour de sortie, j’arrive à saluer un petit peu tout le monde et je vois vraiment qu’ils sont à fond." Suffisant pour devenir le premier pilote français à s’imposer au Mans en Moto GP? Le public n’attend que ça.